Die Barcode-Etikettierungssoftware „TEKLYNX 2026" ist mit GS1 und RAIN RFID kompatibel und bildet die Grundlage für KI-Funktionen

AUCH, Frankreich, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International stellt seine TEKLYNX 2026-Lösungen vor, eine umfassende Suite von Barcode-Etikettierungssoftware, die Unternehmen dabei unterstützen soll, ihre Abläufe zu optimieren. Die Version 2026 bietet konkrete, kundenorientierte Verbesserungen, die die Etikettengestaltung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereinfachen, die Druckautomatisierung auf Umgebungen außerhalb des Netzwerks ausweiten und die Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung unbefugter oder doppelter Etiketten verstärken.

Zu den TEKLYNX 2026-Lösungen von gehören LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL und LABEL ARCHIVE.

Die Etikettendesign-Software – LABEL MATRIX, LABELVIEW und CODESOFT – bietet benutzerfreundliche Oberflächen zum Entwerfen von Etiketten, zum Anbinden verschiedener Datenquellen, zum Einrichten von Formularen für den effizienten Druck sowie zum Kodieren von RFID-Etiketten. Die neueste Version enthält Verbesserungen im Bereich Compliance sowie neue Funktionen:

Übereinstimmung mit den aktuellen allgemeinen GS1-Spezifikationen

Unterstützung für Data Matrix Rectangular Extension (DMRE) zur Einhaltung der ISO/IEC-Normen

Neue Muster von RAIN-RFID-Etiketten, die die Kodierung nach GS1 EPC (SGTIN-96, SGTIN++) und ISO AFI (BD) unterstützen

Stellen Sie eine Verbindung zu MCP-Servern her, damit KI-Modelle Beschriftungsvorgänge durchführen können

Power-Formular: Anwendung zur Erstellung von Formularen für die Dateneingabe und den Etikettendruck

Die Unternehmenssoftware – SENTINEL und LABEL ARCHIVE – automatisiert den Etikettendruck direkt aus einem Unternehmenssystem heraus und erleichtert die Einrichtung automatischer, digitaler Arbeitsabläufe für papierlose Etikettenfreigabeprozesse. Die Weiterentwicklungen dieser Lösungen für die Druckautomatisierung und Etikettensicherheit verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Etikettierprozesse verwalten und steuern:

Druckaufträge an Geräte außerhalb des Netzwerks senden

Verbesserte Integration mit REST-APIs

Benutzern das erneute Drucken bestimmter Vorlagen untersagen, um doppelte Etiketten zu vermeiden

Möglichkeit, auf allen gedruckten Entwurfsetiketten ein „Entwurf"-Wasserzeichen hinzuzufügen

„Die TEKLYNX 2026-Lösungen wurden als Reaktion auf das Feedback unserer Kunden und deren Anforderungen an die Etikettierung entwickelt", sagte Thierry Mauger, CEO von TEKLYNX. „Wir setzen uns dafür ein, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Vorschriften zur Kennzeichnung einzuhalten und gleichzeitig fortschrittliche Softwaretechnologie einzuführen."

Weitere Informationen darüber, wie die TEKLYNX 2026-Lösungen Etikettierungsprozesse optimieren können, finden Sie unter teklynx.com.

INFORMATIONEN ZU TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International sorgt für besser funktionierende Lieferketten. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in mehr als 170 Ländern auf integrierte Barcodes und RFID-Etikettendesign-Lösungen von TEKLYNX und den Menschen hinter den Lösungen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, präzise, sicher und branchenkonform zu gestalten. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist TEKLYNX mit seiner zuverlässigen Software und seinem erstklassigen Kundendienst das weltweit führende Unternehmen in diesem Bereich. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen aus verschiedenen Branchen weltweit unterstützt, besuchen Sie teklynx.com oder wenden Sie sich telefonisch an TEKLYNX in Ihrer Region. Barcode Better with TEKLYNX.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-barcode-etikettierungssoftware-teklynx-2026-ist-mit-gs1-und-rain-rfid-kompatibel-und-bildet-die-grundlage-fur-ki-funktionen-302924292.html