Margen von Vermögensverwaltern geraten durch steigende Infrastrukturkosten unter Druck.

LUXEMBURG, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Infrastruktur rückt vom Backoffice ins Zentrum der Strategie von Vermögensverwaltern. Da der Gewinn pro verwaltetem Vermögen seit 2018 um 19 % gesunken ist und bis 2030 voraussichtlich um weitere 9,1 % zurückgehen wird, prägen Entscheidungen darüber, was selbst entwickelt, gekauft oder über Partner bezogen wird, heute den Wettbewerb der Unternehmen, so der Bericht „Global Asset Management Infrastructure" von PwC. Eine Überprüfung der Rohrleitungsstrategie der Branche report. 67 % geben an, dass der Gebührendruck ihre Investitionsmöglichkeiten einschränkt.

Infrastruktur rückt auf der strategischen Agenda weiter nach oben, da Vermögensverwalter unter Margendruck stehen.

Auch die Ausgaben sind an die Vergangenheit gebunden: Lediglich 23 % der Vermögensverwalter investieren den größten Teil ihres Technologiebudgets in neue Funktionen, während 29 % mehr als 70 % davon für die Wartung veralteter Systeme ausgeben.

Die Studie, die auf einer Befragung von 150 Vermögensverwaltern und 50 Infrastrukturanbietern basiert, kommt zu dem Ergebnis, dass KI diese Einschränkungen verschärft. Rund 24 % nennen Datenfragmentierung und 17 % veraltete Systeme als große Hindernisse für die Skalierung von KI.

Roland Kastoun, Global Asset and Wealth Management Advisory Leader bei PwC, merkt an: „Die Gewinne der Branche pro verwaltetem Dollar sind um fast ein Fünftel gesunken, und die Kosten für die Infrastruktur steigen immer weiter. Die Manager, die die nächsten fünf Jahre überstehen werden, sind nicht diejenigen mit der ausgefeiltesten KI, sondern diejenigen, die zuerst die sogenannten langweiligen Dinge in Ordnung gebracht haben."

Marktdaten werden als schlecht im Verhältnis zum Nutzen angesehen; 58 % zählen sie zu den teuersten Infrastrukturschichten, noch vor regulatorischen Berichtssystemen (47 %) und Kerntechnologieplattformen (46 %).

Unterdessen erwarten rund 70 % der Infrastrukturanbieter einen größeren Anteil an den Brancheneinnahmen, während 68 % Hyperscale-Cloud-Anbieter als die größte aufkommende Bedrohung nennen.

„Sieben von zehn Infrastrukturanbietern erwarten, einen größeren Anteil am Kuchen zu ergattern, was darauf hindeutet, wohin sich die Macht in dieser Branche stillschweigend verlagert", sagte Björn Ebert, Leiter des Bereichs Finanzdienstleistungen bei PwC Luxemburg.

Rund 44 % bevorzugen hybride Beschaffungsmodelle, die Eigenfertigung, Fremdbezug und Partnerschaften kombinieren, verglichen mit 21 %, die den Zukauf bevorzugen, 18 %, die Partnerschaften bevorzugen, und 13 %, die lieber intern entwickeln.

Der Bericht identifiziert vier neue Infrastruktur-Archetypen: Infrastruktur-Orchestratoren, digitale Plattformen und Tokenisierungsplattformen, spezialisierte modulare Anbieter und integrierte Vermögensverwalter. Es gibt kein einheitliches Modell, das für jedes Unternehmen passt. Jeder muss selbst entscheiden, was er besitzen, was er standardisieren und wo ein Spezialist die Arbeit besser erledigen kann. Wer frühzeitig Entscheidungen trifft, ist besser gerüstet, um seine Gewinnmargen bis 2030 zu sichern.

Medienkontakt

Penta Group, pwc@pentagroup.com

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