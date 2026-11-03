Jefferies belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies bestätigt Zalando mit Kursziel 35 Euro
- Warenvolumen leicht über Konsens, Bruttomarge darunter
- Niedrigere Fulfillment-Kosten gleichen Margenminus aus
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen habe leicht über dem Konsens gelegen, die Bruttomarge dagegen leicht darunter, schrieb Frederick Wild am Dienstag. Letzteres dürfte negativ überraschen, auch wenn dieser Effekt auf operativer Ergebnisebene durch besser als erwartet ausgefallene Fulfillment-Kosten vollständig ausgeglichen werden konnte./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 26,23 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +10,37 %/+37,96 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 35 Euro
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Wenn du wissen willst, ob Zalando übernommen wird: klares Nein.
Übrigens, um Leerverkäufer im Zaum zu halten, empfiehlt es sich seine eigenen Aktien zu einem Utopiepreis in den Markt zu stellen. Dadurch kann die Bank die Aktien nicht mehr zum Leerverkauf verleihen. Eine zalando zu 500€ in den Markt zu geben wäre doch mal was. Klappt das wirklich ?