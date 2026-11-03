ENGWE startet Black Friday Sale 2026 mit seinen größten E-Bike-Angeboten und spannenden Gewinnspielen

NEW YORK, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine weltweit führende E-Bike-Marke, bereitet sich mit einem Mega-Sale vom 2. November bis zum 3. Dezember in Europa, im Vereinigten Königreich und in den USA auf den Black Friday vor. Mit den niedrigsten Preisen des Jahres für ausgewählte E-Bike-Modelle bietet der Sale Einsparungen von bis zu 676 US-Dollar, inklusive Rabatten und Gratis-Bundles. Zusätzlich können Kunden, die ein ENGWE-E-Bike kaufen, an fünf wöchentlichen Verlosungen teilnehmen und haben die Chance, ein beliebtes E-Bike oder einen vom Markenbotschafter Robin van Persie signierten Fußball zu gewinnen.

Für alle, die ein E-Bike für den täglichen Arbeitsweg und Wochenendausflüge suchen, ist das L20 3.0 Boost an diesem Black Friday einen Blick wert. Mit einem herausnehmbaren 648-Wh-Akku bietet es eine Reichweite von bis zu 135 km sowie ein Drehmoment von 75 Nm. Robin van Persie berichtete auch in einem Interview mit Men's Health von seinen Fahrerfahrungen und hob den Komfort dieses E-Bikes sowie seine Eignung für unterschiedliche Fahrbedürfnisse hervor. Dieses Modell ist in den ENGWE-Shops in der EU und im Vereinigten Königreich erhältlich, wobei Einsparungen von bis zu 327 Euro bzw. 327 britischen Pfund möglich sind. Ein weiteres Highlight am Black Friday ist das ZIP mit seinem patentierten Dreifach-Faltsystem, das ein Zusammenklappen in nur drei Sekunden ermöglicht, sowie einem leichten Rahmen mit einem Gewicht von 16,9 kg für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung. Kunden können in der EU 213 Euro sparen und im Vereinigten Königreich 208 britische Pfund sparen.

Eines der meistverkauften Modelle von ENGWE in den USA, das M20 3.0, besticht durch sein mopedartiges Design und ist für Stadtfahrer und Wochenendausflügler konzipiert. Ein Motor mit einer Spitzenleistung von 3300 W und eine Höchstgeschwindigkeit von 40 mph sorgen für ein aufregendes Fahrgefühl, während die einstellbare DNM-Vollfederung und die hydraulischen Vierkolbenbremsen zusätzlichen Komfort und Kontrolle bieten. Mit der Version mit einem Akku sparen Kunden bei diesem Mega-Sale 393 US-Dollar, mit der Version mit zwei Akkus sogar 647 US-Dollar.

Eagle ist das erste Elektro-Dirtbike von ENGWE, das 2026 für junge Fahrer entwickelt wurde, und sorgt für noch mehr Nervenkitzel bei Offroad-Abenteuern. Angetrieben von einem Motor mit einer Spitzenleistung von bis zu 3200 W und einem Drehmoment von 220 Nm erreicht das Elektro-Dirtbike Eagle Geschwindigkeiten von über 45 mph. Das Modell ist im US-Shop von ENGWE erhältlich und bietet Einsparungen von bis zu 676 US-Dollar.

Weitere Black-Friday-Angebote:

O20 Boost:

100 € Rabatt + Gratis-Bundles im Wert von 137 € (EU)

100 £ Rabatt + Gratis-Bundles im Wert von 147 £ (Vereinigtes Königreich)

E26 3.0 Pro:

200 € Rabatt + Gratis-Bundles im Wert von 327 € (EU)

Der Sale läuft bis zum 3. Dezember. Besuchen Sie die offiziellen ENGWE-Shops in Europa, dem Vereinigten Königreich sowie den USA und entdecken Sie alle Black-Friday-Angebote.

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