BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Expertin hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und das starke Auftragswachstum hervor./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 25,95EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
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