Merz kündigt Selenskyj-Besuch in Berlin an
Für Sie zusammengefasst
- Selenskyj reist vor neuen Gesprächen nach Berlin
- Neue Gespräche sollen ein Ende des Krieges bringen
- Merz verkündet den Besuch in einer IHK-Rede
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Vor neuen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute nach Berlin. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer Rede bei der IHK Berlin an./mfi/DP/mis
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