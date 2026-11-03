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    Rückschlag - Dax weiter weg von 26.000 Punkten

    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax verliert wegen Tech-Schwäche und Iran-Eskalation
    • MDax und EuroStoxx geben ebenfalls deutlich nach
    • Ölpreise steigen nach neuen US-Angriffen im Iran
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Rückschlag - Dax weiter weg von 26.000 Punkten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenstart lässt der Dax am Dienstag unter dem Eindruck der Tech-Schwäche in den USA und einer erneuten militärischen Eskalation im Iran wieder Federn. Wenige Minuten nach dem Start auf Xetra verlor der deutsche Leitindex 1 Prozent auf 25.710 Punkte. Er rutschte damit unter sein Vortagestief und entfernt sich weiter von der Marke von 26.000 Punkten.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 1,2 Prozent auf 30.477 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,1 Prozent ein. Die Ölpreise legten nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran zu und machten einen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wett.

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    Noch am vergangenen Donnerstag hatte der Dax erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert. Dem Ausverkauf an der Nasdaq hatte er sich in den vergangenen Tagen weitgehend entziehen können, nun aber erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche doch.

    Apple hatte im vergangenen Quartal mit seinem iPhone-Geschäft die Markterwartungen übertroffen, wie die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen zeigten. Teure Speicherchips treffen den Konzern aber im Weihnachtsgeschäft. Die Apple-Aktien notierten am Morgen auf Tradegate im Minus im Vergleich zum US-Börsenschluss. "Die Botschaft ist eindeutig: Selbst glänzende Geschäftszahlen reichen nicht mehr aus, wenn die Perspektiven nicht ebenso überzeugend ausfallen", kommentierte dies Börsenexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets./ajx/stk

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 293,8 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,22USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 380,00USD was eine Bandbreite von -6,64 %/+31,40 % bedeutet.





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