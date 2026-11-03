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    Inflation steigt im Oktober deutlich auf 1,5 Prozent

    Schweiz

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    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation steigt im Oktober überraschend auf 1,5 Prozent
    • Erdölprodukte kosten 40 Prozent mehr als vor einem Jahr
    • Teuerung bleibt im SNB-Bereich von 0 bis 2 Prozent
    Schweiz - Inflation steigt im Oktober deutlich auf 1,5 Prozent
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Teuerung in der Schweiz hat sich im Oktober wegen hoher Energiepreise überraschend deutlich verstärkt. Die Jahresinflation stieg auf 1,5 Prozent von 1,0 Prozent im September, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag in Neuenburg mitteilte. Sie lag damit klar über den Erwartungen. Analysten hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 1,2 Prozent erwartet.

    Höher notierte die Inflation letztmals im Dezember 2023. Schon in den Vormonaten war sie deutlich angestiegen. Anfang Jahr hatte sie noch nahe bei Null, im Jahresdurchschnitt 2025 bei 0,2 Prozent gelegen.

    Die Teuerung liegt aber auch mit dem höheren Oktober-Wert im Bereich der Preisstabilität. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht diese in einer Bandbreite von 0 bis 2 Prozent als gegeben.

    Die Kerninflation - ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte - stagnierte gegenüber dem Wert vom September zudem bei 0,5 Prozent. Erdölprodukte waren im Oktober 40 Prozent teurer als im Vorjahresmonat.

    Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent. Auch der Anstieg gegenüber dem Vormonat resultierte laut den Angaben unter anderem aus höheren Preisen für Heizöl, Benzin und Diesel./rw/hr/AWP/jkr







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