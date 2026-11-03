Inflation steigt im Oktober deutlich auf 1,5 Prozent

NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Teuerung in der Schweiz hat sich im Oktober wegen hoher Energiepreise überraschend deutlich verstärkt. Die Jahresinflation stieg auf 1,5 Prozent von 1,0 Prozent im September, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag in Neuenburg mitteilte. Sie lag damit klar über den Erwartungen. Analysten hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 1,2 Prozent erwartet.

Höher notierte die Inflation letztmals im Dezember 2023. Schon in den Vormonaten war sie deutlich angestiegen. Anfang Jahr hatte sie noch nahe bei Null, im Jahresdurchschnitt 2025 bei 0,2 Prozent gelegen.