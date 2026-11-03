Cherry startet „Blossom“: Peripheriegeschäft soll profitabler werden
Weniger Umsatz, bessere Margen: Cherry setzt mit „Blossom“ auf einen tiefgreifenden Umbau. Ab 2027 soll das Peripheriegeschäft operativ profitabel sein.
Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
- Cherry SE treibt das Transformationsprogramm „Blossom“ voran und richtet das Peripheriegeschäft neu auf profitables Wachstum aus.
- In den ersten neun Monaten 2026 stieg die Bruttomarge vorläufig um 7,4 Prozentpunkte; das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf −6,9 Mio. Euro nach −11,9 Mio. Euro im Vorjahr.
- Der Konzernumsatz sank auf 58,9 Mio. Euro gegenüber 70,7 Mio. Euro. Ein wesentlicher Grund war der gezielte Abbau von Lagerbeständen im Handel mit Peripheriegeräten.
- Cherry will die Organisation vereinfachen, Hierarchieebenen reduzieren und Arbeitsplätze abbauen. Die Maßnahmen sollen in Abstimmung mit Arbeitnehmervertretungen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben erfolgen.
- Mit der neuen Zielorganisation soll das Peripheriegeschäft ab 2027 operativ profitabel sein. Blossom umfasst außerdem vier Wachstumsinitiativen in den Regionen Americas, EMEA und APAC sowie im Segment Security & Industry.
- Digital Health & Solutions entwickelte sich positiv: Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um rund 37 Prozent auf 8,9 Mio. Euro. Der Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich läuft weiter.
Der nächste wichtige Termin, Vorläufige Ergebnisse zum dritten Quartal 2026, bei Cherry ist am 18.11.2026.
Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,12 % im Plus.
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