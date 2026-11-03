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    Nvidia soll Cloud-Kunden beim China-Geschäft bremsen

    51-Prozent-Regel

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    Nvidia soll seine Cloud-Kunden weltweit zu weniger Geschäften in China drängen. Eine 51-Prozent-Regel legt demnach Grenzen fest. Die Hintergründe.

    51-Prozent-Regel - Nvidia soll Cloud-Kunden beim China-Geschäft bremsen
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Nvidia soll seinen Cloud-Kunden neue Grenzen im China-Geschäft setzen. Wie Bloomberg unter Berufung auf die Financial Times berichtet, hat der Chipkonzern seine Kunden aufgefordert, ihre Geschäfte mit chinesischen Unternehmen zurückzufahren. Die Zeitung stützt sich auf nicht namentlich genannte Personen.

    Im Zentrum steht eine konkrete Vorgabe: Die Anbieter sollen mindestens 51 Prozent ihrer Dienstleistungen an Unternehmen außerhalb Chinas verkaufen. Die neuen Regeln sollen für Nvidias Kunden weltweit gelten.

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    Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Betroffen sind dem Bericht zufolge nur künftige Verträge. Bestehende Leasingvereinbarungen bleiben unberührt.

    Nvidia ist der führende Anbieter von Chips für das Training und den Betrieb großer KI-Sprachmodelle. Seit Jahren versucht Washington, den Verkauf der modernsten KI-Chips des Konzerns nach China einzuschränken. Die US-Regierung verweist dabei auf die nationale Sicherheit. Zudem haben die USA versucht, Schmugglerringe zu zerschlagen, die solche Halbleiter nach China bringen.

    Auf Anfrage der FT hob Nvidia die Bedeutung von Rechenzentren und Cloud-Angeboten auf Basis amerikanischer Chips hervor. Diese seien die Grundlage dafür, dass US-Entwickler von Modellen und Anwendungen weltweit im Wettbewerb bestehen können.

    Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq liegt die Nvidia-Aktie derzeit rund 1,3 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 204,60 US-Dollar (Stand: 10:31 Uhr MEZ). 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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