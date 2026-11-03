Nvidia soll Cloud-Kunden beim China-Geschäft bremsen

Im Zentrum steht eine konkrete Vorgabe: Die Anbieter sollen mindestens 51 Prozent ihrer Dienstleistungen an Unternehmen außerhalb Chinas verkaufen. Die neuen Regeln sollen für Nvidias Kunden weltweit gelten.

Nvidia soll seinen Cloud-Kunden neue Grenzen im China-Geschäft setzen. Wie Bloomberg unter Berufung auf die Financial Times berichtet, hat der Chipkonzern seine Kunden aufgefordert, ihre Geschäfte mit chinesischen Unternehmen zurückzufahren. Die Zeitung stützt sich auf nicht namentlich genannte Personen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Betroffen sind dem Bericht zufolge nur künftige Verträge. Bestehende Leasingvereinbarungen bleiben unberührt.

Nvidia ist der führende Anbieter von Chips für das Training und den Betrieb großer KI-Sprachmodelle. Seit Jahren versucht Washington, den Verkauf der modernsten KI-Chips des Konzerns nach China einzuschränken. Die US-Regierung verweist dabei auf die nationale Sicherheit. Zudem haben die USA versucht, Schmugglerringe zu zerschlagen, die solche Halbleiter nach China bringen.

Auf Anfrage der FT hob Nvidia die Bedeutung von Rechenzentren und Cloud-Angeboten auf Basis amerikanischer Chips hervor. Diese seien die Grundlage dafür, dass US-Entwickler von Modellen und Anwendungen weltweit im Wettbewerb bestehen können.

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq liegt die Nvidia-Aktie derzeit rund 1,3 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 204,60 US-Dollar (Stand: 10:31 Uhr MEZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion