Regenbogen: 5,8 Mio. Euro Entschädigung für Anlagen in Prerow
5,8 Millionen Euro für Prerows frühere Campinganlagen: Ein unabhängiges Gutachten schafft eine konkrete Grundlage für die Entschädigungsforderung der Regenbogen AG.
Foto: adobe.stock.com
- Ein unabhängiger, öffentlich bestellter Sachverständiger beziffert den Wert der baulichen Anlagen am früheren Campingstandort Prerow auf **5,8 Mio. Euro**.
- Bewertungsstichtag ist der **31. Dezember 2023**.
- Die Regenbogen AG und das Land Mecklenburg-Vorpommern hatten den Schiedsgutachter gemeinsam beauftragt.
- Das Gutachten schafft eine konkrete vertragliche Grundlage für die Entschädigungsforderung der Regenbogen AG nach Beendigung des Pachtverhältnisses.
- Die Regenbogen AG wertet das Ergebnis als positiven Fortschritt bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche.
- Weitere Ansprüche bleiben unberührt; Zeitpunkt und endgültige Höhe eines möglichen Mittelzuflusses sind noch offen.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte