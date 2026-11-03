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    Enttäuschender Ausblick belastet Apple - Aktie gibt erneut nach

    Gegenwind

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    Apple verliert 3,09 % und verzeichnet damit den dritten Verlusttag in Folge.

    Gegenwind - Enttäuschender Ausblick belastet Apple - Aktie gibt erneut nach
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Ein enttäuschender Ausblick nach den Quartalszahlen belastet Apple. Zugleich verweist UBS auf durchwachsene Signale bei Marge und Servicewachstum und belässt die Einstufung auf „Neutral“. Die Wettbewerber Amazon und Microsoft geben nur leicht nach, während Alphabet leicht zulegt.

    Apple Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 03.11.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Apple in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,18 % bestehen.

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    Auf Wochensicht hat die Apple Aktie damit -3,89 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,71 %. Im Jahr 2026 gab es für Apple bisher ein Plus von +27,12 %.

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    Informationen zur Apple Aktie

    Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,29 Bil. € wert.

    Rückschlag - Dax weiter weg von 26.000 Punkten


    Nach dem robusten Wochenstart lässt der Dax am Dienstag unter dem Eindruck der Tech-Schwäche in den USA und einer erneuten militärischen Eskalation im Iran wieder Federn. Wenige Minuten nach dem Start auf Xetra verlor der deutsche Leitindex 1 …

    DAX vor nervösem Handelstag – Apple enttäuscht mit Ausblick


    Die Anleger reagieren weiterhin äußerst sensibel auf die Quartalszahlen der großen US‑Technologiekonzerne. Das hat sich auch nach der Vorlage der Apple-Ergebnisse gezeigt.

    UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Auf ihrem historisch enorm hohen Bewertungsniveau dürften die durchwachsenen Signale von Marge und Servicewachstum die Aktien …

    Die Aktie von Apple erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 22,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,30 %, über 10 Jahre bei 28,61 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Apple?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,16 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,35 %.

    Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,89 %
    1 Monat -0,71 %
    3 Monate +10,18 %
    1 Jahr +26,17 %
    Stand: 03.11.2026, 09:29 Uhr

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    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Apple

    -4,66 %
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    +10,18 %
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    +82,51 %
    +128,19 %
    +1.084,94 %
    +11.315,28 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
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