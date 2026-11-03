SAP: Aktie verliert mit anderen Softwarewerten

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SAP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,59 % zu Buche.

Mehrere Softwarewerte geben nach: Neben SAP verlieren auch Salesforce, ServiceNow und Workday an Wert. SAP verzeichnet dabei die stärksten Verluste dieser Gruppe. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die SAP Aktie damit -1,69 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -0,26 % verloren.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,01 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,34 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,38 %. ServiceNow verliert -0,84 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,45 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs relative Kursstärke trotz fallender US-Softwarewerte und mögliche Einstiegschancen bei Rücksetzern. Diskutiert werden 26 % Cloudumsatzwachstum, ein um 28 % gestiegener Cloud-Backlog sowie KI-Potenziale durch Joule und die erweiterte Databricks-Partnerschaft. Bei Bosch stehen KI-Einsparungen noch offenen Anforderungen an Joule gegenüber. Genannt werden Goldman Sachs’ Kursziel von 258 Euro und die Erwartung eines Nutzers von 270 Euro vor Weihnachten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Die Aktie von SAP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,37 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,25 %, über 10 Jahre bei 10,49 %.

Informationen zur SAP Aktie

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 253,62 Mrd. € wert.

Im Oktober `26 haben 16 Analysten die SAP Aktie eingestuft.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,69 % 1 Monat +13,57 % 3 Monate +30,59 % 1 Jahr -7,46 %

SAP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 03.11.2026, 09:30 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SAP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SAP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.