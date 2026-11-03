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    TeamViewer bricht nach gekappter Umsatzprognose ein

    Aktie im Fokus

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    Die TeamViewer-Aktie stürzt um 22,05 % ab, der Handelsumsatz erreicht bereits das 3,7-Fache des gesamten Vortags.

    Aktie im Fokus - TeamViewer bricht nach gekappter Umsatzprognose ein
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer senkt wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wirtschaftlicher Unsicherheiten die Umsatzprognose für 2026. Der Fernwartungssoftware-Anbieter rechnet für das laufende Jahr nicht mehr mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum. Die Aktie gerät daraufhin massiv unter Druck.

    TeamViewer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.11.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von TeamViewer nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +5,36 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um -16,39 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,04 %. Im Jahr 2026 gab es für TeamViewer bisher ein Plus von +5,71 %.

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    Während TeamViewer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,70 %. Damit gehört TeamViewer heute zu den auffälligeren Werten.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 948,30 Mio.EUR € wert.

    Die Aktie von TeamViewer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -21,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,92 %.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,39 %
    1 Monat +0,04 %
    3 Monate +5,36 %
    1 Jahr +0,04 %
    Stand: 03.11.2026, 09:30 Uhr

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %.

    Teamviewer kappt Umsatzprognose wegen verzögerter Abschlüsse


    Der Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. So dürfte der Erlös währungsbereinigt gegenüber …

    TeamViewer: Q3 2026 – Umsatzprognose an Q4-Ausblick angepasst


    Starke Marge, gedämpfte Aussichten: TeamViewer senkt die Umsatzprognose für 2026. Während neue Lösungen punkten, bremsen verzögerte Großaufträge und wirtschaftliche Unsicherheiten.

    TeamViewer Trims 2026 Revenue Outlook on Softer Q4 View


    TeamViewer’s Q3 results show resilient margins and momentum in new solutions, but delayed deals and European uncertainty prompted a cut to its 2026 revenue outlook.

    TeamViewer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der TeamViewer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur TeamViewer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    TeamViewer

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    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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