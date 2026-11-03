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    Bayer zurück in der Erfolgsspur: Starke Pharma-Zahlen

    Aktie schießt hoch

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    Bayer blickt optimistischer aufs Gesamtjahr: Die Pharmasparte läuft besser als erwartet, der Konzern hebt seine Gewinnprognose an. Die Aktie springt am Dienstag deutlich nach oben.

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    Aktie schießt hoch - Bayer zurück in der Erfolgsspur: Starke Pharma-Zahlen
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Bayer hat seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Grund ist eine überraschend starke Entwicklung im Pharmageschäft. Die Aktie legte am Dienstag eine halbe Stunde nach Xetra-Start um fast 6 Prozent auf 52,84 Euro zu.

    Der Konzern rechnet nun mit einem währungsbereinigten Kernergebnis von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro, zuvor waren es 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro. Im dritten Quartal setzte die Pharmasparte 4,68 Milliarden Euro um und übertraf die von Vara Research erhobenen Schätzungen um 5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis des Segments kletterte auf 1,62 Milliarden Euro, rund 13 Prozent mehr als erwartet.

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    Besonders gefragt waren offenbar die Prostatakrebstherapie Nubeqa und das Nierenmedikament Kerendia. Konzernchef Bill Anderson sprach von einem Wendepunkt im Wachstumspfad der Sparte.

    Zugleich senkte Bayer die erwartete Nettofinanzverschuldung um eine Milliarde auf nun 28 bis 29 Milliarden Euro. Der Agrarchemiebereich lief schwächer: Das bereinigte Kernergebnis lag bei nur 101 Millionen Euro, erwartet waren 164 Millionen. Höhere Vertriebskosten und schwächere Geschäfte in EMEA und Asien-Pazifik belasteten die Sparte.

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    Die DZ Bank bestätigte nach den Zahlen ihre Kaufempfehlung für Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro. Die Analysten sprechen allerdings von einem gemischten Bild, da hohen Wertminderungen auf die Präparate Claritin und Xofigo sowie ein negativer freier Cashflow von 293 Millionen Euro den starken operativen Zahlen gegenüberstehen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 52,30EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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