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    Bayer: Höhere Jahresprognose lässt Aktie nach oben springen

    Kurssprung

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    Die Bayer-Aktie klettert um 6,07 % und liegt damit nur noch 1,71 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom 3. Juli.

    Kurssprung - Bayer: Höhere Jahresprognose lässt Aktie nach oben springen
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Bayer übertrifft mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten und hebt die Jahresprognose an. Vor allem das Pharmageschäft treibt das Wachstum und sorgt damit für Rückenwind beim Pharma- und Agrarchemiekonzern. Die Wettbewerber BASF, Novartis, Pfizer und Sanofi bewegen sich dagegen nur wenig.

    Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.11.2026

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Bayer einen Gewinn von +5,02 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +12,15 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bayer einen Anstieg von +38,49 %.

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    Informationen zur Bayer Aktie

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,91 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Bayer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,17 %, über 10 Jahre bei -5,34 %.

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    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,15 %
    1 Monat +13,94 %
    3 Monate +5,02 %
    1 Jahr +90,80 %
    Stand: 03.11.2026, 09:31 Uhr

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,17 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,02 %. Sanofi legt um +0,48 % zu

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bayer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bayer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Bayer

    +5,59 %
    +12,15 %
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    +23,51 %
    +2,48 %
    -41,75 %
    +269,31 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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