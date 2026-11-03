Bayer: Höhere Jahresprognose lässt Aktie nach oben springen

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Bayer einen Gewinn von +5,02 % verbuchen.

Bayer übertrifft mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten und hebt die Jahresprognose an. Vor allem das Pharmageschäft treibt das Wachstum und sorgt damit für Rückenwind beim Pharma- und Agrarchemiekonzern. Die Wettbewerber BASF, Novartis, Pfizer und Sanofi bewegen sich dagegen nur wenig.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +12,15 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bayer einen Anstieg von +38,49 %.

Informationen zur Bayer Aktie

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,91 Mrd. € wert.

Die Aktie von Bayer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,17 %, über 10 Jahre bei -5,34 %.

Bayer übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten und hebt die Jahresprognose an. Vor allem das Pharmageschäft treibt das Wachstum. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat im dritten Quartal sowohl seinen Umsatz als auch …

Die Anleger reagieren weiterhin äußerst sensibel auf die Quartalszahlen der großen US‑Technologiekonzerne. Das hat sich auch nach der Vorlage der Apple-Ergebnisse gezeigt.

Der deutsche Pharma- und Agrarkonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017) treibt seine Aktivitäten in einem der technologisch anspruchsvollsten Bereiche der modernen Medizin voran. Die US-Arzneimittelbehörde FDA und die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA …

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,15 % 1 Monat +13,94 % 3 Monate +5,02 % 1 Jahr +90,80 %

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Stand: 03.11.2026, 09:31 Uhr

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,17 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,02 %. Sanofi legt um +0,48 % zu

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bayer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bayer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.