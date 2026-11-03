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    Zalando büßt nach Quartalszahlen 4,35 % ein

    Gegenwind

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    Die Zalando-Aktie verliert 4,35 %, nachdem sie zwischenzeitlich bereits um 7,66 % abgerutscht ist.

    Gegenwind - Zalando büßt nach Quartalszahlen 4,35 % ein
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    Nach den Zahlen zum dritten Quartal gerät Zalando unter Druck. Jefferies zufolge liegt das Bruttowarenvolumen leicht über den Markterwartungen, die Bruttomarge dagegen leicht darunter. JPMorgan sieht die Ergebnisse des Online-Modehändlers im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Zalando Aktie am 03.11.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Zalando Aktionäre einen Verlust von -11,54 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -5,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Zalando auf -0,16 %.

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    Informationen zur Zalando Aktie

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,81 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Zalando erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,89 %, über 10 Jahre bei -3,46 %.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,05 %
    1 Monat +13,61 %
    3 Monate -11,54 %
    1 Jahr +3,57 %
    Stand: 03.11.2026, 09:31 Uhr

    Zalando Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Zalando

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    +20,05 %
    -69,71 %
    -34,43 %
    +11,36 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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