Nahe 52-Wochen-Tief: init innovation in traffic systems fällt weiter

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei init innovation in traffic systems insgesamt ein Minus von -31,40 % zu verkraften.

Nur noch 1,44 % trennen init innovation in traffic systems vom 52-Wochen-Tief vom 2. November. Auf Wochensicht summiert sich der Kursverlust auf 22,50 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht; auch die Wettbewerber zeigen mit leichten Gewinnen bei Thales und moderaten Verlusten bei Siemens keine einheitliche Richtung.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die init innovation in traffic systems Aktie damit um -22,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die init innovation in traffic systems um -30,45 % verloren.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Siemens notiert im Minus, mit -0,84 %.

init innovation in traffic systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,50 % 1 Monat -26,94 % 3 Monate -31,40 % 1 Jahr -30,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur init innovation in traffic systems Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.11.2026, 09:32 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz von rund 22 % nach der Senkung der EBIT-Prognose 2026 auf 33–37 Mio. Euro. Umsatz- und Cashflow-Prognose bleiben unverändert. Diskutiert werden eine mögliche Überreaktion, die günstigere Bewertung gegenüber IVU sowie Risiken für 2027. Technisch stehen ein RSI von 14, hohes Handelsvolumen und 26 Euro als möglicher Wendepunkt im Fokus. Auch ein möglicher SDAX-Abstieg wird thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber init innovation in traffic systems eingestellt.

Informationen zur init innovation in traffic systems Aktie

init innovation in traffic systems entwickelt Telematik- und Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr (z.B. Intermodal Transport Control System, Fahrgastinformations- und Ticketingsysteme). Starke Position im ÖPNV-Digitalisierungsmarkt, v.a. im DACH-Raum und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Trapeze, IVU, Siemens Mobility, Cubic. USP: integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Systemtiefe und langjährige ÖPNV-Expertise.

Es gibt 11 Mio. init innovation in traffic systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,42 Mio. € wert.

Die Aktie von init innovation in traffic systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,87 %, über 10 Jahre bei 8,22 %.

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