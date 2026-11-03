Vierter Verlusttag in Folge: OHB setzt Abwärtsserie fort

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei OHB abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,74 % verkraften.

Der vierte Verlusttag in Folge verlängert die Abwärtsserie bei OHB. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es nicht. Trotz der jüngsten Verluste steht auf Monatssicht noch ein Plus von 23,70 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +93,81 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,61 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,10 %. Lockheed Martin verliert -0,49 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,69 %.

Informationen zur OHB Aktie

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,33 Mrd. € wert.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,88 % 1 Monat +23,70 % 3 Monate -6,74 % 1 Jahr +103,78 %

Stand: 03.11.2026, 09:33 Uhr

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 76,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei 43,80 %, über 10 Jahre bei 29,00 %.

OHB Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die OHB Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur OHB Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.