SK hynix: Aktie verliert gegen den Branchentrend

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SK hynix abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,74 % verkraften.

SK hynix gibt nach, während die Wettbewerber Micron Technology und Western Digital zulegen. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor; ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar. Auf Monatssicht summiert sich das Minus des südkoreanischen Speicherchipherstellers auf 23,47 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +2,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SK hynix einen Anstieg von +81,57 %.

Informationen zur SK hynix Aktie

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Es gibt 729 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 677,85 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Western Digital notiert im Plus, mit +0,43 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,21 % 1 Monat -23,47 % 3 Monate -3,74 % 1 Jahr +81,57 %

SK hynix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 03.11.2026, 09:33 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der SK hynix Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SK hynix Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.