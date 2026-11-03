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    Palantir: Aktie fällt trotz Umsatzsprung und höherer Prognose

    Im Blickpunkt

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    Palantir verliert im Tagesverlauf 4,55 % und büßt damit innerhalb einer Woche 14,46 % ein.

    Im Blickpunkt - Palantir: Aktie fällt trotz Umsatzsprung und höherer Prognose
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    Palantir steigert den Umsatz um 96 %, übertrifft die Erwartungen klar und hebt die Prognose an. Dennoch verzeichnet die Aktie bereits den fünften Verlusttag in Folge. Die Wettbewerber Microsoft und Snowflake geben ebenfalls nach, ihre Abschläge fallen jedoch deutlich geringer aus.

    Palantir Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 03.11.2026

    Obwohl die Palantir Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +40,09 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -14,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Palantir bisher ein Minus von -2,53 %.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste trotz starker Quartalszahlen: Palantirs Umsatz stieg um 96 %, das US-Kommerzgeschäft um 148 %. Gewinn und Jahresausblick übertrafen die Erwartungen. Diskutiert werden zugleich das deutlich langsamere Auftragswachstum, stagnierende Leistungsverpflichtungen und ein für Q4 erwartetes geringeres Umsatzwachstum. Die Deutsche Bank erhöhte ihr Kursziel von 225 auf 240 US-Dollar und blieb bei der Kaufempfehlung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Zur Palantir Diskussion

    Informationen zur Palantir Aktie

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,94 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Palantir erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 114,88 %. Über 5 Jahre lag sie bei 49,37 %.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,46 %
    1 Monat -9,77 %
    3 Monate +40,09 %
    1 Jahr -14,15 %
    Stand: 03.11.2026, 09:34 Uhr

    Palantir: Knaller-Zahlen verpuffen. Nun wird’s eng für die Aktie


    Palantir: Umsatz knallt 96 % hoch! Doch die Aktie fällt


    Palantir übertrifft klar die Erwartungen und hebt die Prognose an. Im US-Geschäft gelingt dem KI-Spezialisten zudem eine Premiere. Dennoch fällt die Aktie nachbörslich um rund drei Prozent. Diese Zahlen stecken dahinter.

    KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie nachbörslich im Minus


    Das rasante Geschäftswachstum bei der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir setzt sich fort. Für das laufende Vierteljahr sagte Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar voraus. Das …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -0,96 %.

    Palantir Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Palantir

    -5,93 %
    -14,46 %
    -9,77 %
    +40,09 %
    -14,15 %
    +799,85 %
    +575,19 %
    +1.757,57 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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