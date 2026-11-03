Tropisches Klima macht Kühlung zur Herausforderung

Der Ausbau von Rechenzentren in Südostasien gewinnt erheblich an Dynamik. Vor allem Malaysia, Thailand und Indonesien ziehen Investitionen in neue digitale Infrastruktur an. Gleichzeitig verschärfen hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit die Anforderungen an die Kühlung. Für Anbieter von Wasseraufbereitungs- und Abwassertechnologien entsteht damit ein wachsender Markt.

Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt weltweit. Künstliche Intelligenz, Cloud-Anwendungen und die Digitalisierung der Wirtschaft treiben den Ausbau großer Rechenzentren voran. Südostasien zählt dabei zu den dynamischen Wachstumsregionen. Nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur (IEA) dürfte sich der Stromverbrauch von Rechenzentren in der Region bis 2030 gegenüber 2024 mehr als verdoppeln. Auch der Immobiliendienstleister CBRE sieht eine deutliche Verlagerung neuer Investitionen von etablierten Standorten in aufstrebende Märkte Südostasiens.

Besonders stark wächst Malaysia. Die Region Johor an der Grenze zu Singapur entwickelt sich zu einem der wichtigsten Rechenzentrumsstandorte Asiens. Laut Cushman & Wakefield erreichte die dortige Projektpipeline einschließlich bestehender Anlagen im ersten Halbjahr 2026 rund 3.100 Megawatt. Auch Thailand holt auf: In Bangkok stieg die im Bau befindliche Kapazität deutlich auf 859 Megawatt. Weitere Investitionen konzentrieren sich auf Indonesien und zunehmend Vietnam. Während Singapur weiterhin als etablierter Technologiestandort gilt, begrenzen dort die Verfügbarkeit von Flächen und Energie den weiteren Ausbau.

Tropisches Klima erhöht den Kühlaufwand

Mit dem Wachstum der Rechenzentren steigen die Anforderungen an die Kühltechnik. Anders als in gemäßigten Klimazonen herrschen in Südostasien ganzjährig hohe Temperaturen und häufig eine hohe Luftfeuchtigkeit. Dadurch lassen sich natürliche Kühlverfahren, die beispielsweise in Nordeuropa von niedrigen Außentemperaturen profitieren, nur eingeschränkt nutzen. Stattdessen müssen Betreiber häufig auf energieintensive technische Kühlsysteme zurückgreifen. Nach Angaben der singapurischen Digitalbehörde IMDA kann die Kühlung bis zu 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs eines Rechenzentrums ausmachen.