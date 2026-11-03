Zalando nach Zahlen schwach: Geeignete (Turbo)-Calls für Gegenbewegung

Trotz der leicht unter der Erwartung liegenden Bruttomarge bekräftigten die Experten von Jefferies & Company wegen des über den Erwartungen liegenden Bruttowarenvolumens mit einem Kursziel von 35 Euro ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 28 Euro zulegen kann.

Auf den kräftigen Kursanstieg der Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) innerhalb des kurzen Zeitraumes zwischen Mitte Mai und Ende Juli 2026 von 19,50 Euro auf 30,43 Euro, folgte bis zum September ein Kurseinbruch auf bis zu 21,50 Euro, der den gesamten Kursanstieg nahezu neutralisierte. Vor einigen Wochen schlug die Aktie wieder den Weg nach oben ein, rutschte aber nach der Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal im frühen Handel des 3.11.26 um 5 Prozent auf ihr aktuelles Niveau bei 25,60 Euro ab.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 26 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 26 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ9EMW7, Bewertungstag 19.3.27, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro quotiert.

Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 28 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,44 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,505 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,505 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FG76B21, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,44 Euro (+83 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,881 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,881 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DN6AHB9, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 28 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,61 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.