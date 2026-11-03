🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Zalando nach Zahlen schwach: Geeignete (Turbo)-Calls für Gegenbewegung

    Tradingchance

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 28 Euro zulegen kann.

    Auf den kräftigen Kursanstieg der Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) innerhalb des kurzen Zeitraumes zwischen Mitte Mai und Ende Juli 2026 von 19,50 Euro auf 30,43 Euro, folgte bis zum September ein Kurseinbruch auf bis zu 21,50 Euro, der den gesamten Kursanstieg nahezu neutralisierte. Vor einigen Wochen schlug die Aktie wieder den Weg nach oben ein, rutschte aber nach der Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal im frühen Handel des 3.11.26 um 5 Prozent auf ihr aktuelles Niveau bei 25,60 Euro ab.

    Trotz der leicht unter der Erwartung liegenden Bruttomarge bekräftigten die Experten von Jefferies & Company wegen des über den Erwartungen liegenden Bruttowarenvolumens mit einem Kursziel von 35 Euro ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 28 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 26 Euro  

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 26 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ9EMW7, Bewertungstag 19.3.27, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro quotiert.

    Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 28 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,44 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,505 Euro  

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,505 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FG76B21, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,44 Euro (+83 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,881 Euro  

    Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,881 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DN6AHB9, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,60 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro taxiert.

    Legt die Zalando-Aktie auf 28 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,61 Euro (+53 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Zalando nach Zahlen schwach: Geeignete (Turbo)-Calls für Gegenbewegung Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     