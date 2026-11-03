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    Lazard schließt die Übernahme von Campbell Lutyens ab und gründet Lazard CL, den globalen Marktführer für die nächste Ära des privaten Kapitals

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    Lazard schließt die Übernahme von Campbell Lutyens ab und gründet Lazard CL, den globalen Marktführer für die nächste Ära des privaten Kapitals
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    NEW YORK und LONDON, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) heute gab das Unternehmen erstmals den Abschluss der Übernahme von Campbell Lutyens und den Start von Lazard CL, dem weltweit führenden Unternehmen in der Private-Capital-Beratung, bekannt. Die Transaktion, die erstmalig am 30. April 2026 öffentlich bekannt gegeben wurde, vereint hochkarätige Banker und weltweite Geschäftsaktivitäten aus den Bereichen Private-Capital-Beratung von Lazard sowie aus den Geschäftsbereichen von Campbell Lutyens. Die Gründung von Lazard CL stellt einen Meilenstein in der „Lazard 2030"-Strategie dar, deren Ziel es ist, langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen, das Lösungsangebot für die Kunden zu erweitern und die Einnahmequellen des Unternehmens weiter zu diversifizieren.

    Lazard Logo

    Peter Orszag, Geschäftsführer und Vorsitzender von Lazard: „Wir freuen uns sehr, unser drittes globales Unternehmen, Lazard CL, zu gründen. Durch die Kombination unserer weltweit führenden Positionen in den Bereichen Primärkapitalbeschaffung und Sekundärberatung mit unserer erstklassigen Expertise in den Bereichen M&A, Kapitalmärkte und Restrukturierung vertiefen wir die Vernetzung zwischen unseren Beratungsgeschäftsbereichen und stärken unsere Reichweite sowohl bei den größten strategischen Transaktionen als auch im Bereich der privaten Kapitalbeschaffung. Campbell Lutyens ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit herausragenden Fachkräften und einer Unternehmenskultur, die der unseren sehr ähnlich ist – geschäftsorientiert, kollegial und kundenorientiert –, und ich freue mich sehr, das Team bei Lazard willkommen zu heißen."

    Lazard CL vereint sich optimal ergänzende Plattformen mit einer langen Erfolgsgeschichte für seine Kunden. Mit mehr als 300 Beratungsexperten und 19 Niederlassungen weltweit hat Lazard CL in den vergangenen vier Jahrzehnten im Rahmen von rund 1.300 Mandaten insgesamt bei der Beschaffung von Primärkapital und bei Sekundärtransaktionen im Gesamtvolumen von über 1 Billion US-Dollar beratend mitgewirkt. Da der Wettbewerb bei der Kapitalbeschaffung zunimmt und Liquiditätslösungen immer komplexer werden, benötigen institutionelle Anleger, Finanzinvestoren und deren Portfoliounternehmen eine unabhängige, differenzierte Beratung über den gesamten Lebenszyklus von Privatkapital hinweg – und dank seines globalen Vertriebsnetzes, seiner fundierten Fachkompetenz und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung ist Lazard CL bestens aufgestellt, um diesem Bedarf gerecht zu werden.

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