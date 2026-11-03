Börsenstart Europa - 03.11. - TecDAX schwach -1,79 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.731,66 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Bayer +4,65 %, RWE +1,31 %, Deutsche Telekom +0,70 %
Flop-Werte: Zalando -4,83 %, SAP -2,30 %, MTU Aero Engines -2,18 %
Der MDAX steht bei 30.540,65 PKT und verliert bisher -0,56 %.
Top-Werte: Deutsche Lufthansa +3,30 %, Evonik Industries +1,02 %, freenet +0,83 %
Flop-Werte: CTS Eventim -3,76 %, Schaeffler -3,50 %, Nemetschek -3,46 %
Der TecDAX steht bei 4.042,01 PKT und verliert bisher -1,79 %.
Top-Werte: Draegerwerk +1,57 %, SMA Solar Technology +1,54 %, freenet +0,83 %
Flop-Werte: TeamViewer -23,27 %, OHB -5,38 %, ATOSS Software -4,34 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.116,72 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: Bayer +4,65 %, TotalEnergies +1,03 %, ASML Holding +1,03 %
Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,57 %, SAP -2,30 %, Banco Santander -2,08 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:04) bei 6.386,49 PKT und fällt um -0,95 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,13 %, Verbund Akt.(A) +1,09 %, EVN +0,84 %
Flop-Werte: DO & CO -1,89 %, voestalpine -1,57 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.758,57 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,72 %, ABB +0,61 %, Swiss Life Holding +0,38 %
Flop-Werte: Geberit -3,46 %, Amrize -1,30 %
Der FR 40 steht aktuell (09:58:21) bei 8.000,75 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: ORANGE +1,47 %, TotalEnergies +1,03 %, Veolia Environnement +0,99 %
Flop-Werte: Capgemini -2,56 %, ArcelorMittal -1,87 %, Stellantis -1,64 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:58:22) bei 6.560,00 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,29 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,92 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,88 %
Flop-Werte: Public Power -1,58 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,28 %, Coca-Cola HBC -1,21 %
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