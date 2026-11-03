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    Lazard schließt Übernahme ab und formt globalen Private-Capital-Riesen

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    Neuer Schub für privates Kapital: Nach der Übernahme von Campbell Lutyens startet Lazard die globale Beratungsplattform Lazard CL mit über 300 Experten an 19 Standorten.

    Lazard schließt Übernahme ab und formt globalen Private-Capital-Riesen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Lazard hat die Übernahme von Campbell Lutyens abgeschlossen und startet damit Lazard CL, eine globale Plattform für Beratung im Bereich privates Kapital.
    • Lazard CL beschäftigt mehr als 300 Beratungsexperten an 19 Standorten und bietet Fondsplatzierung, Primärkapitalbeschaffung, Sekundärberatung sowie Kapitalberatung für General Partner an.
    • In rund 1.300 Mandaten hat das Team über vier Jahrzehnte Transaktionen und Kapitalbeschaffungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Billion US-Dollar beraten.
    • Die Plattform deckt Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum ab.
    • Lazard CL verbindet rund 4.000 institutionelle Anleger über ein Team von mehr als 60 LP-Vertriebsexperten mit Anlage- und Liquiditätslösungen; eigene Datensätze und Lazards KI sollen die Beratung unterstützen.
    • Lazard erwartet für Lazard CL 2027 einen Umsatz von rund 500 Millionen US-Dollar und einen positiven Ergebnisbeitrag vor Synergien. Die Vorauszahlung für die Übernahme erfolgte überwiegend in Lazard-Aktien; die Prognosen sind mit Unsicherheiten verbunden.



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