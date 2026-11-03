Nicht AMD, Intel oder Micron, sondern diese Chip-Aktie sorgt jetzt für Aufsehen!

Doch nicht alle Chip-Werte sind vom Ausverkauf gleichermaßen betroffen, einige halten sich vergleichsweise stabil. Vor allem kleinere, bislang nur wenig beachtete Titel konnten zuletzt punkten, wie zum Beispiel am Montagnachmittag Tower Semiconductor und dann am Abend Lattice Semiconductor , das am Dienstag vor zweistelligen Kursgewinnen steht. Schlägt jetzt die Stunde der Werte aus der zweiten und dritten Reihe?

Der Wind für die in der ersten Jahreshälfte noch sehr erfolgreichen Halbleiterwerte hat sich inzwischen gedreht. Gegenüber seinen Rekordnotierungen hat der Branchenindex Philadelphia Semiconductor inzwischen über 30 Prozent an Wert eingebüßt. Das entspricht technisch einem Bärenmarkt! Vor allem in den vergangenen 2 Handelstagen ging es für die Branche steil bergab, nachdem Intel mit einem schwachen Ausblick für Entsetzen gesorgt hat .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Umsatz mehr als verdoppelt, Lattice Semiconductor räumt ab

Lattice Semiconductor ist ein Spezialist für Logikbausteine und Mixed-Signal-Halbleiter unter anderem auch nach Kundenwunsch (ähnlich wie Broadcom und Marvell für Prozessoren). Die kommen verstärkt in Rechenzentren zum Einsatz, was das Unternehmen zum KI-Profiteur und einem derzeit besonders wachstumsstarken Titel macht.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 118,3 Prozent auf 291,04 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 35,13 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von neu eingeführten Produkten, deren Erlöse um 70 Prozent kletterten. Dabei kam es neben einer hohen Nachfrage aus der KI-Branche auch zu einer Erholung bei sogenannten eingebetteten Anwendungen, aus zuletzt schwachen Branchen.

Cashflow und Gewinn legen deutlich zu

Auf der Ertragsseite legte Lattice Semiconductor einen bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) von 0,72 US-Dollar vor, womit die Erwartungen um 17 Cent geschlagen wurde. Gegenüber dem Vorjahreswert von 0,28 US-Dollar konnte sich der Konzern um mehr als das Doppelte steigern.

Das schlug sich auch in absoluten Zahlen nieder. Der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn kletterte von 38,2 auf 103,7 Millionen US-Dollar auf bereinigter und von 2,8 auf 11,2 Millionen US-Dollar auf berichteter Basis. Der freie Cashflow konnte von 34,0 auf 77,6 Millionen US-Dollar gesteigert werden.

Weitere Wachstumsbeschleunigung erwartet

Auch der Ausblick auf das kommende Quartal hat die Prognosen weit übertroffen. Für Q3 rechnet das Management mit 325 bis 345 Millionen US-Dollar gegenüber einer Markterwartung von 293,20 Millionen US-Dollar.

Dabei soll ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,82 bis 0,86 US-Dollar erzielt werden, womit die Mittelpunktschätzung von 0,84 US-Dollar um 19 Cent über der Konsensprognose liegt. Die Bruttomarge wird auf 72,0 (±1) Prozent veranschlagt.

Aktie stemmt sich gegen den schwachen Branchentrend

In der US-Nachbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger sichtlich beeindruckt vom starken Abschneiden des Konzerns. Widersetzte sich Lattice Semiconductor schon im regulären Handel dem erneuten Ausverkauf der Branche und legte gegen den Trend 2,7 Prozent zu, kamen im erweiterten Handel weitere bis zu 12 Prozent zu.

Am Dienstagvormittag fällt das Plus mit 9,4 Prozent etwas kleiner aus, nichtsdestotrotz steht die Aktie ausgehend von der bei rund 80 US-Dollar bestätigten Unterstützung vor einem großen Sprung in Richtung der zuletzt aufgegebenen gleitenden Durchschnitte. Gelingt der Sprung darüber, könnte der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen und das Verkaufssignal in den Durchschnittslinien (Death Cross) neutralisiert werden.

Fazit: Spezialisten könnten Generalisten jetzt outperformen

Dank seiner hochspezialisierten Nische und einer hohen Nachfrage von Rechenzentren für KI-Anwendungen ist Lattice Semiconductor ein explosives Umsatzwachstum und ein deutlich beschleunigtes Gewinnwachstum genommen, wofür die Aktie mit starken Kursgewinnen belohnt wird. Das aktuelle Bewertungsniveau ist mit einem KGVe 2026 von 44,6 zugegeben üppig, aber das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,84 sowie ein für 2027 erwartetes Gewinnvielfaches von 24,6 relativieren das.

Wie viele andere, kleinere Nischenwerte aus der Branche – darunter auch Ambarella (Übernahmekandidat), MaxLinear, Silicon Motion, GlobalFoundries und Tower Semiconductor – könnte Lattice Semiconductor aufgrund sehr spezifischer Anwendungsfälle jetzt die größeren Chancen bieten als bekannte Halbleiterwerte, wie AMD (Zahlen am Dienstagabend), Broadcom und Nvidia, die immer häufiger untereinander einerseits und mit Eigenentwicklungen von Alphabet, Amazon und Apple andererseits konkurrieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lattice Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 92,05EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



