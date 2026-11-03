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    5,6 % Rendite: Dieser zukünftige Dividendenkönig trumpft jetzt auf!

    Einstiegschance nach Zahlen

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    Eine Dividendenerhöhung fehlt Clorox noch bis zum Status des Dividendenkönigs. Die dürfte nach starken Zahlen jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein!

    Einstiegschance nach Zahlen - 5,6 % Rendite: Dieser zukünftige Dividendenkönig trumpft jetzt auf!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Clorox darf sich bald Dividendenkönig nennen

    Zu den an der Wall Street bewährtesten Dividendenzahlern gehört der Hersteller des gleichnamigen Reinigungsmittel Clorox. Seit 49 Jahren zahlt der Konzern seinen Anteilseignerinnen und -eignern eine ununterbrochen steigende Dividende, womit Clorox zu den sogenannten Dividendenaristokraten (>25 Jahre) gehört. Noch ein Jahr mehr und das Unternehmen darf sich sogar einen Dividendenkönig (>50 Jahre) nennen. Gegenwärtig fällt die Ausschüttungsrendite mit knapp 5,6 Prozent üppig aus.

    Am Montagabend hat Clorox überraschend starke Geschäftszahlen veröffentlicht. Die dürften jetzt dafür sorgen, dass das Unternehmen seine Dividende erneut anheben wird. Außerdem könnte die zuletzt gebeutelte Aktie vor einer Trendwende stehen.

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    Übernahme sorgt für hohes Umsatzwachstum

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 33,6 Prozent auf 1,91 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen um 30 Millionen US-Dollar übertroffen wurden. Zum starken Anstieg trug vor allem der Erwerb von GOJO, einem Spezialisten für Reinigungstücher und Hygieneprodukte, bei. Auf organischer Basis legten die Erlöse um 18 Prozent zu.

    Auf der Ertragsseite präsentierte Clorox einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) von 1,55 US-Dollar, was um 48 Cent über den von Analystinnen und Analysten abgegeben Schätzungen lag. Gegenüber dem Vergleichszeitraum verbesserte sich der Konzern um 70 Cent.

    Insgesamt wurde ein auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallender Nettogewinn in Höhe von 190 Millionen US-Dollar auf bereinigter und von 170 Millionen US-Dollar auf berichteter Basis erwirtschaftet. Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch die Akquisitions- und Integrationskosten von GOJO.

    Auch organisch will Clorox wieder stärker wachsen

    Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 erwartet Clorox jetzt ein Umsatzwachstum von 13 bis 14 Prozent. Hier wurden die Analystenerwartungen genau getroffen. Organisch wird ein Zuwachs von 3,5 bis 4,5 Prozent erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wurde vom Management auf 5,70 bis 6,00 US-Dollar veranschlagt; die Markterwartung lag bei 5,70 US-Dollar.

    Vorstandsvorsitzende Linda Rendle sprach von einem herausfordernden Kostenumfeld mit hohem Inflationsdruck, man verfolge jedoch Pläne, diesem zu begegnen und weiter in die Konzernmarken zu investieren. Als zentrale Herausforderung nannte sie andauernde Integration von GOJO in das bestehende Produkt- und Markenportfolio und das Heben von Synergieeffekten.

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    Aktie in verunsichertem Marktumfeld gefragt

    Sowohl in Nach- als auch in der Vorbörse wurde das überraschend gute Abschneiden mit Kursgewinnen honoriert. Am Dienstagmittag legte das Papier 3,4 Prozent zu, nachdem es zum Wochenauftakt bereits 2,2 Prozent an Wert gewonnen und vom neuerlichen Abverkauf bei Technologiewerten profitiert hatte.

    Gegenüber dem Jahresauftakt standen zuletzt zweistellige Verluste zu Buche – eine Folge des lange mäßigen Anlegerinteresses an defensiven Basiswerten. Anfang Oktober war Clorox sogar auf ein neues Mehrjahrestief gefallen, womit ein Verkaufssignal aktiviert wurde. Dieses hat sich bislang jedoch nicht durchsetzen können, im Gegenteil hat die Aktie inzwischen ihre 50-Tage-Linie zurückerobert und damit ein neues prozyklisches Kaufsignal generiert. Die Erholung könnte jetzt also an Fahrt aufnehmen.

    Fazit: Bewertung und Chart befürworten Erholung

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Clorox aktuell deutlich unter seiner historischen Norm. Auf Basis der Managementschätzung ist die Aktie für das Geschäftsjahr 2027 mit einem KGV von 15,9 bewertet. Das liegt nur wenig über dem Branchendurchschnitt von 15,6, aber deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von knapp 26. Auch bei anderen Bewertungskennziffern liegen signifikante Abschläge vor.

    Auch bei der Dividendenrendite klafft eine große Lücke. Während die Branche durchschnittlich 3,1 Prozent zahlt, bot Clorox in den vergangenen 5 Jahren durchschnittlich 3,6 Prozent. Die aktuell 5,6 Prozent liegen also deutlich darüber und deuten laut Dividend-Yield-Theorie auf eine signifikante Unterbewertung des Unternehmens hin, dessen fairer Wert von Analystinnen und Analysten auf 96,71 US-Dollar pro Aktie veranschlagt wird. Wer auf der Suche nach einem ebenso sicheren, wie ausschüttungsstarken Basiswert ist, wird hier fündig!

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Clorox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 81,72EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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