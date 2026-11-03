PATEO treibt die Entwicklung von KI im Fahrzeug mit NVIDIA Nemotron und ByteDance Doubao auf seiner AI Box voran, die auf NVIDIA DRIVE AGX Thor basiert

Auf der Auto China 2026 in Peking kündigte PATEO die gemeinsame Entwicklung der Lösung mit ByteDance und einem führenden Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben an. PATEO hat außerdem eine Projektnominierung für ein Fahrzeug der neuen Generation von einem führenden Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben erhalten; die Serienproduktion für dieses Programm wird im zweiten Quartal 2027 erwartet.

SHANGHAI, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- PATEO treibt die Entwicklung von KI in Fahrzeugen voran, indem es NVIDIA Nemotron und das 35 Milliarden Parameter umfassende ByteDance Doubao Sprachmodell in seiner AI Box einsetzt, die auf NVIDIA DRIVE AGX Thor basiert. Die Lösung kombiniert lokale KI-Inferenz mit der KI-Agentenplattform von PATEO, um mehrsprachige Interaktion zu unterstützen, den Kabinenkontext zu verstehen und Fahrzeugfunktionen zu koordinieren.

Lokale Inferenz im Fahrzeug mit Nemotron und Doubao

PATEO hat NVIDIA Nemotron 3.5 ASR für die Spracherkennung in seine Fahrzeugmodell-Suite integriert. In Zusammenarbeit mit ByteDance hat PATEO außerdem Doubao integriert, ein Sprachmodell mit 35 Milliarden Parametern, das auf der Kombination von Expertenwissen basiert. Die Suite umfasst eine Text-zu-Sprache-Synthese und ein Sprachmodell mit 2 Milliarden Parametern zur semantischen Klassifizierung und Anfrageablehnung.

Die integrierte Suite ermöglicht die lokale Durchführung von Inferenzprozessen ohne Cloud-Verbindung und unterstützt mehrsprachige Sprachinteraktion sowie Echtzeit-Streaming-Spracherkennung. Dadurch bleiben die Kernfunktionen der KI auch bei eingeschränkter Konnektivität verfügbar, während verbundene Dienste und Cloud-Updates die Leistungsfähigkeit des Systems erweitern.

Die PATEO AI Agent Plattform kombiniert Sprach-, Bild- und Sensordaten, um Benutzeranfragen und Kabinenbedingungen zu interpretieren. Innerhalb der Fahrzeugsicherheitsberechtigungen kann es Kabinensteuerungen und Online-Dienste aufrufen, gleichzeitige Aufgaben koordinieren und länger laufende Anfragen verwalten. Mit der Zustimmung des Nutzers kann es sich Präferenzen und Gewohnheiten merken, um zukünftige Interaktionen zu personalisieren.

AI Box bringt proaktive Intelligenz ins Cockpit

Die AI Box von PATEO unterstützt praktische Szenarien während des gesamten Fahrerlebnisses. Sentinel AI kann Risiken wie Parkverstöße, Überschwemmungen und Brände erkennen und entsprechende Warnungen ausgeben. Bei Fahrten in der Hitze können die Insassen die Klimaeinstellungen für Fahrer und Beifahrer unabhängig voneinander per Sprachbefehl oder Gesten anpassen. Bei längeren Autobahnfahrten kann der KI-Assistent die Müdigkeit des Fahrers erkennen und ihn fragen, ob er ein Fenster öffnen oder die Sitzmassage aktivieren möchte. In Gebieten mit schlechter Luftqualität kann es je nach Standort und erlernten Fahrgewohnheiten vorschlagen, die Fenster zu schließen und auf Umluftbetrieb umzuschalten.