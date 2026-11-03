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    WyreStorm stärkt die Partnerschaft in der EMEA-Region mit neuem Hauptsitz in den Niederlanden

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    Der Standort Haarlem unterstützt eine engere Zusammenarbeit, Produktdemonstrationen und den täglichen regionalen Betrieb.

    HAARLEM, Niederlande, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- WyreStorm Technologies verstärkt seine Zusammenarbeit mit Distributoren, Systemintegratoren und Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), unterstützt durch seinen neuen regionalen Hauptsitz in Haarlem, Niederlande.

    WyreStorm' s new regional headquarters in Haarlem, the Netherlands.

    Der im September eröffnete Hauptsitz bietet eine eigene Basis für das internationale Team von WyreStorm und dessen tägliche Geschäftstätigkeit in der EMEA-Region, Indien und dem Pazifikraum. Es bietet außerdem die Möglichkeit, Partner zu treffen, Projektanforderungen zu besprechen, Produkte vorzuführen und zukünftige technische Schulungsinitiativen zu planen.

    „EMEA war schon immer ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts von WyreStorm, und die Einrichtung eines eigenen Hauptsitzes hier spiegelt unser Engagement für diesen Markt wider", sagte Vincent Philippo, Executive Director International Sales bei WyreStorm. „Ein fester Standort in Haarlem ermöglicht es uns, noch enger mit unseren Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten und bietet unserem internationalen Team einen Ort, an dem wir uns treffen, kooperieren und das Geschäft gemeinsam weiter ausbauen können."

    Für die Partner steht die praktische Zusammenarbeit im Vordergrund. Der direkte Zugang zum regionalen Team kann die Besprechung von Anwendungen, die Auswahl geeigneter Technologien und die Klärung von Fragen zur Systemgestaltung erleichtern. Die Zentrale wird diese Gespräche unterstützen, während WyreStorm weiterhin Lösungen in den Bereichen AV over IP, Zusammenarbeit und Steuerung entwickelt.

    Haarlem liegt in der Nähe von Amsterdam und bietet sich daher auch als praktischer Treffpunkt für Partner an, die in der EMEA-Region unterwegs sind, wodurch persönliche Gespräche und Vorführungen leichter zu organisieren sind.

    „Auf dem Markt präsent zu sein, ist wichtig", fügte Philippo hinzu. „Unsere Partner wünschen sich Zugang zu den Menschen hinter den Produkten, und wir möchten diese Beziehungen einfacher und stärker gestalten." Dieses Hauptquartier bietet uns eine weitere Möglichkeit dazu."

    Nachdem der Hauptsitz in Haarlem nun in Betrieb genommen wurde, will WyreStorm auf bestehenden regionalen Beziehungen aufbauen und mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in der EMEA-Region schaffen.

    Über WyreStorm

    WyreStorm ist ein in den USA ansässiger Hersteller und Weltmarktführer im Bereich AV-Signalverteilung und Unified-Collaboration-Lösungen. Mit Hauptsitz in New York und einem internationalen Drehkreuz in Europa bietet das Unternehmen preisgekrönte Technologien an, die die Implementierung von AV-Systemen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und kommerziellen Umgebungen vereinfachen sollen.

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    WyreStorm Pressekontakt:   


    Eva Beens

    PR- und Kommunikationsmanager 

    Tel.: +971 50 8800 950

    E-Mail: eva.beens@wyrestorm.com

     

    WyreStorm is a vertically integrated prime manufacturer of award-winning AV distribution & Unified Communication solutions for Commercial Pro AV, residential CI, and many more various global markets.

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    PR Newswire (dt.)
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