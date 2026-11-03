BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die nach unten hin eingeengte Ebit-Zielspanne für 2026 dürfte hauptsächlich auf gestiegene Treibstoffkosten zurückzuführen sein./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:58 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 7,694EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



