'Merkwürdiger Zeitpunkt'

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik hat kritisiert, dass BASF seine Übernahmepläne nach der Veröffentlichung eines krankheitsbedingten Ausfalls von Evonik-Vorstandschef Christian Kullmann bekannt gemacht hat. "Das Sondierungsangebot von BASF kam (...) sehr überraschend für uns und zu einem wirklich merkwürdigen Zeitpunkt. Nämlich genau, nachdem wir melden mussten, dass unser langjähriger Vorstandschef Christian Kullmann krankheitsbedingt vorübergehend ausfallen wird", sagte Finanzvorstand Michael Rauch in einem Video auf dem Netzwerkportal Linkedin. Eine Übersetzung des auf Englisch gehaltenen Statements wurde Journalisten von Evonik zur Verfügung gestellt.

Rauch betonte, dass Evonik "ein starkes Unternehmen, ein weltweit führender Anbieter in der Spezialchemie" sei. Dass man damit für andere Unternehmen interessant sei, sei gut nachvollziehbar. "Genauso klar möchte ich aber sagen: Evonik ist groß genug, Evonik ist stark und wir machen Evonik gerade noch stärker. Unser Portfolio wird nach den Maßnahmen, die wir derzeit umsetzen, noch mal viel attraktiver sein."