eine modulare Zahlungsplattform für das Zeitalter des dynamischen Handels

Das Unternehmen stellt die erste und einzige modulare, KI-native Zahlungsplattform vor, die Orchestrierung, Zahlungsintelligenz und Tokenisierung in einem einzigen Angebot vereint; sie bietet Händlern die Flexibilität, die benötigten Lösungen zu erwerben, eigene Lösungen nach ihren Vorstellungen zu entwickeln und sich an die Weiterentwicklung des Handels anzupassen

DALLAS, TX / ACCESS Newswire / 3. November 2026 / IXOPAY, der Marktführer im Bereich Zahlungsinfrastruktur für den dynamischen Handel, gab heute die Einführung von IXO One bekannt, einer KI-nativen, modularen Zahlungsplattform, die Orchestrierung, Zahlungsintelligenz und Tokenisierung vereint. Sie bietet Händlern die Flexibilität, die benötigten Lösungen zu erwerben, eigene Lösungen nach ihren Vorstellungen zu entwickeln und sich an die Weiterentwicklung des Handels anzupassen. IXO One wurde entwickelt, um den dynamischen Handel und technologiegestützte Zahlungserlebnisse zu ermöglichen und bietet eine flexible Infrastruktur, die erforderlich ist, um sich schnell anzupassen, ohne ihre bestehende Zahlungsinfrastruktur vollständig ersetzen zu müssen.

Herkömmliche Zahlungsinfrastrukturen erschweren es Händlern, sich auf einen dynamischen Handel und einen sich rasch wandelnden Zahlungsmarkt einzustellen. Von fragmentierten Systemen bis hin zu starren Anbieterverbindungen – eine neue Geschäftsmöglichkeit kann einen hohen Integrationsaufwand, eine lange Time-to-Market und steigende Kosten mit sich bringen. Die modulare Plattform von IXO One hilft Händlern dabei, die Zahlungshindernisse zu überwinden, die zu Abhängigkeit von Anbietern, teuren Migrationen, entgangenen Einsparungen und wachsender technischer Verschuldung führen. Der Build-and-Buy-Ansatz gibt Händlern die Freiheit, ihre Pläne anzupassen: Sie können Komponenten hinzufügen oder entfernen, Funktionen intern entwickeln oder Anbieter wechseln, ohne ihre gesamte Zahlungsinfrastruktur neu aufbauen zu müssen. So können Händler den Präferenzen der Verbraucher immer einen Schritt voraus sein, indem sie ihre Zahlungsinfrastruktur weiterentwickeln.