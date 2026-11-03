BERNSTEIN RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe die geringen Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Behandlungswachstum auf dem US-Markt erneut rückläufig gewesen, betonte die Expertin./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 40,47EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte