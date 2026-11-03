🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Betongold" - FMA informiert zu Investmentprodukten mit...

    APA ots news

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • FMA warnt vor Risiken bei Immobilienanlagen
    • Fondsanteile können Rücknahmen zeitweise sperren
    • ETFs schwanken, Crowdfunding birgt Ausfallrisiken
    APA ots news - Betongold - FMA informiert zu Investmentprodukten mit...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    APA ots news: "Betongold" - FMA informiert zu Investmentprodukten mit Immobilienbezug

    Die Finanzmarktaufsicht fragt in der neuen Ausgabe von "Reden wir über Geld": Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht?

    Wien (APA-ots) - Immobilien gehören zu den wichtigsten Anlageobjekten überhaupt. Das
    hohe Investitionsvolumen und der mit Errichtung, Kauf oder Verkauf und Unterhalt verbundene Aufwand erschweren die Investition jedoch. Und doch gibt es verschiedene Wege für Kleinanleger:innen, in Wohnungen, oder Gewerbeimmobilien indirekt zu investieren. Die Sicherheit, die viele mit Immobilienbesitz, Grundbucheinträgen und verlässlichen Mieteinnahmen assoziieren, ist jedoch nicht bei jeder Produktgestaltung gegeben. Anleger:innen sollten Investitionen mit Immobilienbezug genauso wie andere stets kritisch hinterfragen. Einen Einblick gibt die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld", der Verbraucherinformationsreihe der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

    "Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht?", fragt die Verbraucherinfo der FMA im Titel. Immobilienfonds beispielsweise kaufen und vermieten Liegenschaften und Fonds-Anteilseigner besitzen einen Anteil daran. Neben der Wertentwicklung der Immobilien, die der Fonds besitzt, besteht für Anleger:innen ein Risiko darin, dass ein Fonds in bestimmten Situationen die Rücknahme der Fondsanteile beschränken kann und man daher länger warten muss, bis man das investierte Geld zurückbekommt.

    Im Unterschied zu den Fonds, die direkt Immobilien kaufen, investieren Immobilien-ETFs in Immobiliengesellschaften, zum Beispiel sogenannten REITs. Diese können jederzeit gekauft und verkauft werden, dafür schwankt der Preis und kann in Krisenzeiten stark fallen. Bei Immobilien-Crowdfunding werden Bauprojekte von vielen Kleinanleger:innen gemeinsam finanziert, meist über ein qualifiziertes Nachrangdarlehen, die oft höher verzinst sind, aber ein hohes Ausfallrisiko tragen. Über Immobilienanleihen - neuerdings auch als Token auf der Blockchain gestaltet - leihen Anleger:innen einer Immobiliengesellschaft Geld gegen Zinsen. Auch hier besteht das Ausfallsrisiko.

    Genaue Informationen für Anleger:innen zu Risiken und Kosten sind für Immobilienfonds und ETFs im Basisinformationsblatt enthalten, das die Fondsanbieter zur Verfügung stellen müssen. Anleihen und geschlossene Immobilienfonds müssen ab einer bestimmten Größe einen Kapitalmarktprospekt veröffentlichen, in dem die relevanten Risiken offengelegt werden. Wie immer gilt: Vor jeder Anlageentscheidung sollten Investor:innen ihre finanziellen Ziele definieren. Besonders wichtig: Risiko, Ertrag und Liquidität eines Investments stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander und können nicht gleichzeitig maximiert werden.

    Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle bisherigen Ausgaben auf der Website
    https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld .

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0040 2026-11-03/10:06







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    APA ots news "Betongold" - FMA informiert zu Investmentprodukten mit... APA ots news: "Betongold" - FMA informiert zu Investmentprodukten mit Immobilienbezug Die Finanzmarktaufsicht fragt in der neuen Ausgabe von "Reden wir über Geld": Ist Immobilie drin, wenn Immobilie draufsteht? Wien (APA-ots) - Immobilien …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     