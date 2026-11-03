YR Fitness präsentiert neue Krafttrainingsgeräte auf der FIBO 2027

Die Maschinen haben wichtige interne Tests erfolgreich absolviert und setzen den seit 1997 verfolgten Ansatz von YR fort: Geräte werden so konzipiert, dass sie den tatsächlichen Bewegungs- und Trainingsprozessen der Menschen entsprechen.

SHANGHAI, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- YR Fitness, ein in China ansässiger Hersteller von Krafttrainingsgeräten, dessen Kraftgeräte zu 100 % im eigenen Haus entworfen, entwickelt und hergestellt werden , wird neue Geräte auf der FIBO 2027 vom 8. bis 11. April im Messezentrum Köln, Deutschland, präsentieren . Besucher können das YR-Team am Stand 9E67 treffen.

Originelles Design, das man fühlen kann

YR übernimmt unabhängig Design, Forschung und Entwicklung, Tests und Fertigung seiner Krafttrainingsgeräte.

Für YR geht es beim originellen Design nicht nur um das Aussehen. Bei der Entwicklung der Geräte stehen Bewegungswege, Widerstand, Ergonomie und die gezielte Ansteuerung der Muskulatur im Vordergrund.

Beispiele hierfür sind speziell entwickelte Nocken, die dazu beitragen, den Widerstand über einen größeren Teil der Bewegung aufrechtzuerhalten, sowie unabhängige konvergierende und divergierende Bahnen, die auf natürlichen Körperbewegungen basieren.

Eine Maschine sollte nicht nur anders aussehen. Es sollte sich anders anfühlen, wenn jemand darauf trainiert.

YR Fitness hält mehr als 200 Produktpatente, was fast drei Jahrzehnte Investitionen in die Entwicklung und Konstruktion von Krafttrainingsgeräten widerspiegelt.

Entworfen, erprobt, verfeinert

Gründer George Yang, Chefdesigner von YR und lebenslanger Sportler, trainiert regelmäßig auf den Geräten, an deren Entwicklung er mitwirkt.

Sein Entwicklungsprozess folgt einem kontinuierlichen Zyklus:

Design. Bauen. Zug. Anpassen. Wieder trainieren.

Bewegung, Widerstand, Ergonomie und Details werden durch reales Training immer wieder überprüft. Wenn etwas nicht so aussieht, sich nicht so anfühlt oder sich nicht so bewegt wie erwartet, geht es zur Nachbearbeitung zurück.

„Wir fangen nicht damit an, zu fragen, wie andere die Maschine bauen", sagte George. „Wir beginnen mit der Frage, wie sich der Körper bewegen sollte."

Nur Produkte, die das Team sowohl optisch als auch in der Schulung überzeugen, kommen weiter.

Treffen Sie YR auf der FIBO 2027

YR lädt Fitnessstudiobesitzer, Händler, Trainer und Athleten ein, den Stand 9E67 zu besuchen, die neuen Geräte auszuprobieren und direkt mit dem Produktteam zu sprechen.

YR trifft seine Kunden auch auf wichtigen Branchenveranstaltungen:

FIBO, Deutschland : Globale Fitnessmarken und Produktinnovationen.

: Globale Fitnessmarken und Produktinnovationen. Die HFA Show, Vereinigte Staaten : Fitnessstudiobesitzer und Clubbetreiber.

: Fitnessstudiobesitzer und Clubbetreiber. China Sport Show, China : Fitnessgeräte und deren Herstellung.

: Fitnessgeräte und deren Herstellung. Dubai Muscle Show, VAE: der Fitnessmarkt im Nahen Osten.

Das Ziel ist einfach: Treffen Sie die Menschen, die die Geräte benutzen und verkaufen, hören Sie, was sie brauchen, und lassen Sie diese Gespräche in die Produktentwicklung einfließen.

Über YR Fitness

YR Fitness wurde 1997 gegründet und bietet Komplettlösungen für gewerbliche Fitnessstudios in den Bereichen Kraftgeräte, Cardiogeräte und Zubehör. YR ist insbesondere auf originelle Krafttrainingsgeräteentwicklung spezialisiert, unterstützt durch hauseigene Forschung und Entwicklung sowie Fertigung.

Website: www.yanrefitness.com

Kontakt:

YR Fitness

sales@yanrefitness.com

+86 186 2119 7751

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