JDEnergy wurde zum siebten Mal in Folge als BNEF Tier 1-Energiespeicherhersteller ausgezeichnet.

XI'AN, China, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy hat seinen Platz auf der Tier-1-Liste der Energiespeicherhersteller von BloombergNEF (BNEF) für das vierte Quartal 2026 verteidigt und ist damit zum siebten Mal in Folge vertreten. Da BNEF seine Bewertungsstandards erhöht und einen größeren Schwerpunkt auf die Finanzierbarkeit von Projekten sowie auf nachgewiesene Projekterfolge legt, spiegelt die fortgesetzte Aufnahme von JDEnergy die etablierte Projektbilanz des Unternehmens auf dem internationalen Energiespeichermarkt wider.

JDEnergy ist auf String-PCS-Technologie spezialisiert und bietet ein Produktportfolio an, das von modularen eBlock-Energiespeichersystemen bis hin zu vorgefertigten BESS-Lösungen mit String-PCS-Architektur reicht. Diese Architektur ermöglicht die unabhängige Steuerung einzelner Batteriestränge und trägt so zur Verbesserung der Energieausnutzung, der Systemeffizienz und der Verfügbarkeit bei, während gleichzeitig die Wartung vereinfacht wird. Die Lösungen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen, darunter Energiespeicher im Versorgungsmaßstab, gewerbliche und industrielle Anlagen sowie Solar-Plus-Speicher-Projekte.

JDEnergy hat zahlreiche internationale Zertifizierungen erhalten, die Produktsicherheit, Einhaltung der Netzanschlussbedingungen und technische Leistungsfähigkeit abdecken. Die Systeme sind so konzipiert, dass sie den lokalen Netzanschlussbedingungen und regulatorischen Anforderungen entsprechen und unter verschiedenen Umweltbedingungen in Europa, Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum funktionieren. JDEnergy hat Energiespeicherprodukte in mehr als 15 Länder und Regionen geliefert und damit Anwendungen wie Netzflexibilität, Integration erneuerbarer Energien und industrielles Energiemanagement unterstützt. Das wachsende internationale Projektportfolio spiegelt die Erfahrung des Unternehmens bei der Erfüllung vielfältiger technischer Anforderungen und Kundenbedürfnisse wider.

Lokaler technischer Support ist ein wichtiger Bestandteil der internationalen Geschäftstätigkeit von JDEnergy. In Zusammenarbeit mit regionalen Partnern bietet JDEnergy technische Koordination, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Kundendienstleistungen, um Kunden bei der Einhaltung lokaler Netzanforderungen zu unterstützen und einen zuverlässigen Systembetrieb zu gewährleisten. Diese Kombination aus standardisierten Produkten und lokaler Expertise unterstützt die Projektabwicklung und den langfristigen Betrieb.

Mit zunehmender Reife der Energiespeichermärkte legen Entwickler und Investoren einen größeren Fokus auf Systemzuverlässigkeit, Betriebsleistung, Lebenszykluskosten und langfristige Renditen. JDEnergy plant, seine Präsenz in wichtigen internationalen Märkten weiter auszubauen und gemeinsam mit lokalen Partnern wirtschaftlich tragfähige Energiespeicherprojekte zu realisieren sowie die Integration erneuerbarer Energien in die Stromnetze zu unterstützen.

Informationen zu JDEnergy

JDEnergy ist ein führender Anbieter von intelligenten Energiespeicherlösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bietet integrierte Produkte und Dienstleistungen für Anwendungen im Versorgungsmaßstab sowie im C&I-Bereich an. Mit Kompetenzen, die Forschung und Entwicklung, Fertigung, Systemintegration, Projektabwicklung und intelligenten Betrieb umfassen, engagiert sich JDEnergy für die Beschleunigung des Einsatzes von Energiespeichern und die Unterstützung des globalen Übergangs zu einem saubereren, zuverlässigeren und nachhaltigeren Energiesystem.

Erfahren Sie mehr über JDEnergy: www.jdenergy.com

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