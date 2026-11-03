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    Trump bombardiert Iran vor midterms, Nasdaq 10%-Abverkauf!

    Videoausblick

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    Betrachtet man die Lücke zwischen Realität (Bombardierung von Qeshm) und Ölpreis (gestern -8%), dann wird klar, dass der Ölpreis manipuliert wurde

    Unmittelbar vor den midterms lässt Trump den Iran bombardieren nach vorherigen Fake-News, die den Ölpreis crashten - aber der Nasdaq fällt trotzdem weiter und hat nun 10% von seinem Hoch verloren (und befindet sich nun damit also offiziell in einer Korrektur). Betrachtet man die Lücke zwischen Realität (Bombardierung von Qeshm) und Ölpreis (gestern -8%), dann wird klar, dass der Ölpreis manipuliert wurde vor den midterms - Trump freute sich gestern darüber explizit in einem Tweet. Aber der fallende Ölpreis hat den Aktienmärkten gestern nicht nachhaltig helfen können - denn die platzende KI-Blase hat dem Nasdaq nun zum dritten -10%-Rückgang diesen Jahres beschert. Momentum-Aktien dagegen crashen so hart wir in der Dotcom-Blase. Nachbörslich werden auch die Zahlen von Apple und Palantir nicht gefeiert - weil die Aktien zu teuer sind..

    Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/
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    Das Video "Trump bombardiert Iran vor midterms, Nasdaq 10%-Abverkauf! " seehn Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Trump bombardiert Iran vor midterms, Nasdaq 10%-Abverkauf! Unmittelbar vor den midterms lässt Trump den Iran bombardieren nach vorherigen Fake-News, die den Ölpreis crashten - aber der Nasdaq fällt trotzdem weiter und hat nun 10% von seinem Hoch verloren
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