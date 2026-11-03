Unmittelbar vor den midterms lässt Trump den Iran bombardieren nach vorherigen Fake-News, die den Ölpreis crashten - aber der Nasdaq fällt trotzdem weiter und hat nun 10% von seinem Hoch verloren (und befindet sich nun damit also offiziell in einer Korrektur). Betrachtet man die Lücke zwischen Realität (Bombardierung von Qeshm) und Ölpreis (gestern -8%), dann wird klar, dass der Ölpreis manipuliert wurde vor den midterms - Trump freute sich gestern darüber explizit in einem Tweet. Aber der fallende Ölpreis hat den Aktienmärkten gestern nicht nachhaltig helfen können - denn die platzende KI-Blase hat dem Nasdaq nun zum dritten -10%-Rückgang diesen Jahres beschert. Momentum-Aktien dagegen crashen so hart wir in der Dotcom-Blase. Nachbörslich werden auch die Zahlen von Apple und Palantir nicht gefeiert - weil die Aktien zu teuer sind..

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Das Video "Trump bombardiert Iran vor midterms, Nasdaq 10%-Abverkauf! " seehn Sie hier..