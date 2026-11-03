RBC stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den eingetrübten Ergebnisausblick (Ebit) auf 2026 wertete er aber als negatives Signal für die Frasers Group, die Mehrheitseigentümerin des Modeunternehmens./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 38,53EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
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