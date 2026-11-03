ON Semiconductor: Kursplus mit Rückenwind aus der Chipbranche

Der heutige Anstieg bei ON Semiconductor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,44 % nicht vollständig ausgleichen.

In der Chipbranche steigen neben ON Semiconductor auch Texas Instruments, NXP Semiconductors und Infineon Technologies. Der Kursgewinn von ON Semiconductor fällt dabei deutlich größer aus als bei diesen Wettbewerbern. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um -5,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,50 %. Im Jahr 2026 gab es für ON Semiconductor bisher ein Plus von +37,74 %.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,14 %. ON Semiconductor entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ON Semiconductor?

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,43 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -0,19 %. Texas Instruments legt um +1,33 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,87 %.

ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,31 % 1 Monat -16,50 % 3 Monate -11,44 % 1 Jahr +44,87 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Stand: 03.11.2026, 10:30 Uhr

ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

Es gibt 389 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,00 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von ON Semiconductor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,11 %, über 10 Jahre bei 20,16 %.

Lohnt sich ein Investment in die ON Semiconductor Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ON Semiconductor Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ON Semiconductor Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.