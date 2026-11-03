MariaDB liefert die notwendige Infrastruktur für leistungsfähige KI-Agenten

Ein KI-Agent soll Kundenanfragen bearbeiten, Bestellungen prüfen oder Geschäftsprozesse anstoßen. Dafür braucht er Zugriff auf aktuelle, verlässliche Unternehmensdaten. Genau dort liegt eine praktische Hürde: Informationen sind häufig auf mehrere Datenbanken, Analysesysteme und Zwischenspeicher verteilt. Sie zusammenzuführen kostet Zeit und Geld – und schafft zusätzliche Fehlerquellen.

MariaDB will diese Komplexität mit seiner neuen Enterprise Platform 2027 verringern. Die am 3. November vorgestellte Plattform verbindet die Verarbeitung geschäftskritischer Transaktionen mit Echtzeitanalysen, In-Memory-Technologie und Funktionen für KI-Anwendungen. Damit adressiert das Unternehmen eine zentrale Frage beim Einsatz autonomer Software: Wie lassen sich KI-Agenten in bestehende Geschäftsabläufe einbinden, ohne die IT-Landschaft immer weiter auszubauen?

Die Datenbasis wird zum Wettbewerbsfaktor

MariaDB setzt dabei auf den Kern seiner bisherigen Technologie. Die Datenbank kommt bereits in geschäftskritischen Anwendungen zum Einsatz. Auf dieser Grundlage sollen Unternehmen nun auch KI-Agenten betreiben können, die mit denselben aktuellen Daten arbeiten.

„Das KI-Rennen wird nicht das intelligenteste Modell gewinnen. Es werden jene Unternehmen gewinnen, die die Infrastruktur hinter ihren Agenten vereinheitlichen“, sagt MariaDB-CEO Rohit de Souza.

Der wirtschaftliche Ansatz dahinter: Müssen Unternehmen weniger separate Systeme miteinander verbinden und synchronisieren, kann der Aufwand für Integration und Betrieb sinken. Gleichzeitig sollen aktuellere Daten die Grundlage für zuverlässigere Aktionen der Agenten schaffen.

Mehr Leistung und geringere Kosten für KI-Abfragen

Für die neue Version nennt MariaDB einen um 56 Prozent höheren Spitzendurchsatz gegenüber der vorherigen allgemein verfügbaren Version und verweist dabei auf Tests von Drittanbietern. Die integrierte Vektorsuche, mit der KI-Anwendungen inhaltlich passende Informationen finden können, erreicht nach Unternehmensangaben bis zu 30 Prozent mehr Abfragen pro Sekunde als in der letzten GA-Version.

Neben der Geschwindigkeit nimmt MariaDB die laufenden Kosten von KI-Anwendungen in den Blick. Ein „Semantic Cache“ erkennt sinngleiche Fragen und kann bereits gespeicherte Antworten wiederverwenden. Das soll die Antwortzeiten verkürzen und den Token-Verbrauch reduzieren – also jene Verarbeitungseinheiten, nach denen viele KI-Dienste ihre Nutzung abrechnen.

Mit „Agent Memory“ erhalten KI-Agenten zudem einen sitzungsübergreifenden Speicher. Länger laufende Aufgaben sollen sich dadurch fortsetzen lassen, ohne den bisherigen Kontext jedes Mal neu aufbauen zu müssen.

Bestehende Systeme um KI erweitern

Der Dienst „AI Retrieval“ soll Agenten den Zugriff auf Dokumente und operative Daten erleichtern. Er übersetzt Fragen in natürlicher Sprache in schreibgeschützte Datenbankabfragen. Zum Start steht das Angebot als öffentliche Vorschau in MariaDB Cloud bereit.

Die Plattform selbst lässt sich im eigenen Rechenzentrum, in Cloud-Umgebungen oder als Managed Service betreiben. Einheitliche rollenbasierte Zugriffsrechte und zusätzliche Funktionen für den Betrieb über mehrere Regionen hinweg sollen Unternehmen dabei helfen, Kontrolle und Verfügbarkeit auch bei wachsenden Anwendungen sicherzustellen.

Neuer Markenauftritt begleitet den Umbau

Parallel zur Produktvorstellung führt MariaDB ein neues Logo und einen überarbeiteten visuellen Auftritt ein. Damit macht das Unternehmen seinen erweiterten Anspruch sichtbar: Aus der bekannten Datenbank soll eine gemeinsame Plattform für Transaktionen, Analysen und KI werden.

Für Unternehmenskunden wird entscheidend sein, wie gut sich dieser Ansatz im Alltag auszahlt. Weniger Integrationsaufwand, kürzere Antwortzeiten und besser kontrollierbare Betriebskosten sind die Hebel, an denen MariaDB mit der Enterprise Platform 2027 ansetzt.