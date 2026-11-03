Vertiv-Aktie: Nach der Rally bleibt die Trendwende aus

Am 2. November 2026 schloss die Vertiv-Aktie bei 200,45. Damit notiert sie 37,7 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber noch 447,7 Prozent über dem Dreijahrestief. Die jüngste Erholung vom Oktobertief bei 173,74 bis auf 212,05 hat wieder an Schwung verloren. Der Rückfall unter 210 zeigt, dass sich bislang keine stabile Trendwende durchgesetzt hat.

Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie zeigt über drei Jahre einen starken, aber schwankungsreichen Aufwärtstrend. Vom Tief bei 36,60 am 6. November 2023 führte der Weg zunächst bis auf 147,36 im Januar 2025. Nach dem Einbruch auf 54,28 im April 2025 setzte eine neue Rally ein. Sie erreichte am 14. Mai 2026 mit 321,60 ihren höchsten Schlusskurs. Seither prägen fallende Hoch- und Tiefpunkte das Chartbild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie bleibt außer Reichweite

Die 200-Tage-Linie liegt bei 233,71. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diesen gleitenden Durchschnitt um 14,2 Prozent. Damit bleibt das mittelfristige Chartbild trotz der vorangegangenen Erholung angeschlagen. Eine nachhaltige Rückkehr über die Durchschnittslinie wäre ein wichtiges Signal für eine Stabilisierung, allein jedoch noch keine Bestätigung eines neuen Aufwärtstrends.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Erste mögliche Unterstützungen liegen bei 194,80 bis 191,90. Darunter rücken 181,20 und das markante Oktobertief bei 173,74 in den Fokus. Auf der Oberseite bildet die Zone von 208,90 bis 212,05 die nächste Hürde. Gelingt der Ausbruch, folgen Widerstände um 224 bis 226,05 und anschließend die 200-Tage-Linie. Solange diese Bereiche nicht zurückerobert werden, bleibt die Erholung technisch begrenzt.

Die Aktie von Vertiv Holdings Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 75,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei 55,01 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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