Sunrate und Netstorming kooperieren, um die Zahlungsmöglichkeiten für globale Reiseunternehmen zu erweitern
LONDON, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Sunrate, die globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute auf dem World Travel Market London 2026 eine strategische Partnerschaft mit Netstorming, einem führenden Unternehmen für Reisetechnologie sowie Softwareentwicklung, bekannt. Durch die Partnerschaft werden Sunrate Cards über das Netzwerk von Netstorming verfügbar sein, wodurch Reiseunternehmen mehr Auswahl und Flexibilität bei der Abwicklung von B2B-Reisezahlungen erhalten.
„Sunrate hat sich im globalen Reisezahlungsverkehr eine starke Präsenz erarbeitet und entwickelt sich parallel zur Branche stetig weiter. Da zukünftige Technologien die Arbeitsweise von Reiseunternehmen verändern, sehen wir Möglichkeiten, intelligentere und nahtlosere Zahlungserlebnisse zu schaffen, wobei Funktionen der nächsten Generation wie unsere kürzlich eingeführte Agentic Card dieses Bestreben widerspiegeln", sagte Paul Meng, Mitbegründer und Geschäftsführer von Sunrate. „Unsere Partnerschaft mit Netstorming bringt Innovationen im Zahlungsverkehr näher an die Technologie heran, die den globalen Reiseverkehr antreibt, und unterstützt damit unsere Vision für die Zukunft des Reisezahlungsverkehrs."
Durch die Partnerschaft werden Sunrate Cards in das Portfolio der Zahlungsoptionen von Netstorming aufgenommen, sodass berechtigte Reiseunternehmen Sunrate Cards für Lieferantenzahlungen und andere Geschäftszahlungen nutzen können. Die Sunrate Cards wurden für Unternehmen entwickelt, die grenzüberschreitend tätig sind, und bieten durch konfigurierbare Ausgabenparameter, verbesserte Sicherheitskontrollen und Echtzeit-Transparenz der Transaktionen eine bessere Kontrolle über die Zahlungsströme.
Sunrate Cards unterstützen die Abwicklung in mehr als 16 Währungen und helfen Reiseunternehmen so, Zahlungen in verschiedenen Märkten und Währungszonen zu verwalten und gleichzeitig die Komplexität herkömmlicher Zahlungsverfahren zu reduzieren.
„Die Reisebranche ist eine der am stärksten vernetzten Branchen der Welt, und ihre Zahlungsinfrastruktur muss Schritt halten. Unsere Partnerschaft mit Netstorming verbindet dessen umfassendes Fachwissen im Bereich Reisetechnologie sowie sein Netzwerk mit den globalen Zahlungsmöglichkeiten von Sunrate und bietet Reiseunternehmen damit eine weitere effiziente Möglichkeit zur Abwicklung von Lieferantenzahlungen", sagte Paul Batchelor, Leiter der Geschäftsentwicklung in Europa bei Sunrate. „Wir freuen uns darauf, B2B-Reisezahlungen einfacher, flexibler und skalierbarer zu gestalten."