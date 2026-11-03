Sunrate und Netstorming kooperieren, um die Zahlungsmöglichkeiten für globale Reiseunternehmen zu erweitern

LONDON, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Sunrate, die globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute auf dem World Travel Market London 2026 eine strategische Partnerschaft mit Netstorming, einem führenden Unternehmen für Reisetechnologie sowie Softwareentwicklung, bekannt. Durch die Partnerschaft werden Sunrate Cards über das Netzwerk von Netstorming verfügbar sein, wodurch Reiseunternehmen mehr Auswahl und Flexibilität bei der Abwicklung von B2B-Reisezahlungen erhalten.

„Sunrate hat sich im globalen Reisezahlungsverkehr eine starke Präsenz erarbeitet und entwickelt sich parallel zur Branche stetig weiter. Da zukünftige Technologien die Arbeitsweise von Reiseunternehmen verändern, sehen wir Möglichkeiten, intelligentere und nahtlosere Zahlungserlebnisse zu schaffen, wobei Funktionen der nächsten Generation wie unsere kürzlich eingeführte Agentic Card dieses Bestreben widerspiegeln", sagte Paul Meng, Mitbegründer und Geschäftsführer von Sunrate. „Unsere Partnerschaft mit Netstorming bringt Innovationen im Zahlungsverkehr näher an die Technologie heran, die den globalen Reiseverkehr antreibt, und unterstützt damit unsere Vision für die Zukunft des Reisezahlungsverkehrs."