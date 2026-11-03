Ausweitung der Rasenpflegeautomatisierung auf das Schärfen von Klingen

AMSTERDAM, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Robotik, hat heute auf seiner Produkteinführungsveranstaltung offiziell die PUDU TOMO S Serie vorgestellt und damit seine Robotik-Expertise in die Haushalte gebracht. Die auf dem SharpLoop Selbstschärfungssystem basierende Mähroboter-Serie kombiniert die automatische Klingenpflege mit präziser Rasenpflege, um Hausbesitzern zu helfen, gleichmäßig saubere Schnitte mit weniger routinemäßigem Wartungsaufwand zu erzielen.

Der Einstieg von PUDU in den Bereich der Heimrobotik baut auf jahrelanger Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller kommerzieller Umgebungen auf. Die Zusammenarbeit mit weltweit renommierten Unternehmen wie Walmart, Toyota, Marriott und Pizza Hut hat die Erfahrung des Unternehmens in den Bereichen Produktzuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit, effiziente Bereitstellung und fortlaufender Support gestärkt. Die Anforderungen von Unternehmen an die Betriebsstabilität haben PUDU geholfen, Robotik in großem Umfang zu entwickeln und einzusetzen und damit eine Grundlage für die Expansion in den häuslichen Alltag geschaffen.

Grundlage dieser Erweiterung ist die Architektur „Ein Gehirn, mehrere Verkörperungen" von PUDU, die verkörperte Navigation, Manipulation und Interaktion mit Bewegungssteuerung und Multi-Roboter-Koordination verbindet. Diese skalierbare Grundlage unterstützt verschiedene Roboterformen und -anwendungen und ermöglicht es PUDU, seine Fähigkeiten in den Haushalt zu bringen.

„Robotik nach Hause zu bringen bedeutet, den Menschen mehr Zeit zu geben, den Alltag zu genießen", sagte Felix Zhang, CEO von PUDU. „Mit PUDU TOMO wenden wir jahrelange Erfahrung im Bereich der kommerziellen Robotik auf die Rasenpflege an und kombinieren zuverlässige Leistung mit einer Automatisierung, die vom Mähen bis zur Klingenwartung reicht. Indem wir den Aufwand für die Rasenpflege reduzieren, bringen wir unsere Mission, die Arbeit zu erleichtern und das Leben besser zu machen, in die Häuser der Menschen."