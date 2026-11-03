China im Öl-Schock: Jetzt zahlt Peking horrende Aufpreise

China geht auf Einkaufstour und zahlt dabei enorme Aufpreise für Rohöl. Raffinerien aus der Volksrepublik haben sich für Dezember Millionen Barrel aus dem Irak und Westafrika gesichert. Wie Händler berichten, werden für einzelne Ölsorten Aufschläge von mindestens 20 US-Dollar je Barrel gegenüber der Nordseesorte Brent fällig. Die Geschäfte verdeutlichen, wie stark der Iran-Krieg und die Störungen der weltweiten Ölversorgung den asiatischen Energiemarkt unter Druck setzen.

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Allein aus dem Irak kauften chinesische Raffinerien zwischen sechs und acht Millionen Barrel Rohöl. Für die Sorte Basrah Heavy zahlten sie Aufschläge zwischen zehn und 13 US-Dollar je Barrel gegenüber der ICE-Brent-Referenz auf Lieferbasis. Noch teurer wurden Lieferungen aus Westafrika. Unabhängige Raffinerien in der Provinz Shandong sicherten sich acht bis zehn Millionen Barrel aus dem Kongo, Angola und Gabun. Zu den gehandelten Sorten gehören Djeno, Dalia und Mandji. Hier lagen die Aufschläge bei rund 20 US-Dollar oder mehr.

China verliert seine günstigen Öllieferungen

Hinter der massiven Einkaufstour steckt ein wachsendes Versorgungsproblem. Die US-Blockade iranischer Ölexporte hat den Zufluss günstigen Rohöls nach China drastisch reduziert. Gleichzeitig sichern sich staatliche chinesische Raffinerien große Mengen russischen Rohöls. Kleinere Wettbewerber müssen deshalb zunehmend auf alternative Lieferanten ausweichen.

Bereits im September waren Chinas iranische Ölimporte laut Daten des Analysehauses Kpler gegenüber dem Vorjahr nahezu halbiert worden. Unabhängige Raffinerien hatten daraufhin verstärkt Rohöl aus dem Nahen Osten, Afrika und Amerika gekauft. Besonders problematisch ist der Rückgang der chinesischen Ölreserven. Laut Kpler schrumpften die landgestützten Rohölbestände im September mit einer Rekordgeschwindigkeit von rund 1,6 Millionen Barrel täglich. Um die Lagerbestände bis Dezember zu stabilisieren, müssten die Rohölimporte über den Seeweg um etwa eine Million Barrel pro Tag steigen.

Milliardenrisiko für Chinas Raffinerien

Für die chinesische Ölindustrie wird die Beschaffung zunehmend zum finanziellen Risiko. Schon Ende September arbeiteten unabhängige Raffinerien in Shandong laut Branchenberatern mit Verlusten von umgerechnet rund 37 bis 75 US-Dollar je Tonne verarbeitetem Rohöl. Höhere Einkaufspreise verschärfen diesen Druck zusätzlich.

Für den Weltmarkt ist die Entwicklung ein Warnsignal. Die chinesischen Käufe stärken die Nachfrage nach kurzfristig verfügbaren Öllieferungen und können regionale Preisaufschläge stützen. Davon könnten Produzenten in Afrika und im Nahen Osten sowie internationale Rohölhändler profitieren. Entscheidend bleibt jedoch, wie lange die Lieferausfälle aus Iran und die Störungen im Persischen Golf anhalten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



