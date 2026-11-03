RBC stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Umsatzwachstum entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Natalia Webster in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) des Medizintechnikkonzerns sei aber klar besser als prognostiziert ausgefallen./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:07 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 25,49EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.





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