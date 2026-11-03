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    Cyber-Angriffe auf Supermärkte erfassen auch NRW

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hackerangriff auf Kühlanlagen traf Markt in Wetter
    • Kühlregale und Lagerbereiche wurden stark erwärmt
    • Viele Lebensmittel mussten wegen Hitze entsorgt werden
    Cyber-Angriffe auf Supermärkte erfassen auch NRW
    Foto: Siarhei - 356130783

    WETTER (dpa-AFX) - Von den jüngsten Hacker-Angriffen auf Kühlanlagen in europäischen Supermärkten ist auch Nordrhein-Westfalen betroffen. Unter anderem sei ein von der Arbeiterwohlfahrt betriebener Supermarkt in Wetter-Volmarstein (Ennepe-Ruhr-Kreis) das Ziel solcher Attacken gewesen, bestätigte Bereichsleiterin Sandra Salten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

    Betroffen seien Kühlregale in dem Markt ebenso wie Lagerbereiche außerhalb. Der eigentliche Angriff sei auf die Firma erfolgt, die die Kühlanlagen aus der Ferne warte, berichtete Salten. Große Mengen an Lebensmitteln hätten infolge der hohen Temperaturen weggeworfen werden müssen. Eine Schadenssumme sei noch nicht zu beziffern.

    Medienberichten zufolge sollen weitere Supermärkte in Wuppertal und im Münsterland betroffen sein. Von der Polizei gab es dazu zunächst keine Informationen.

    Cyberkriminelle hatten in den vergangenen Tagen unter anderem auch in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden dafür gesorgt, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden./beg/DP/mis






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