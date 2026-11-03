JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Medizintechnik-Herstellers sei eher schwach, die bereinigte Marge aber stark gewesen, schrieb Julien Dormois in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Prognose für 2026 sei bestätigt worden, doch angesichts der schwierigeren Vergleichswerte im vierten Quartal des Vorjahres sei das Risiko noch lange nicht gebannt./rob/la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 25,59EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was eine Steigerung von +1,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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