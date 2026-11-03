Keine Kurzarbeit bei Eurowings im Winter
- Eurowings plant im Winter vorerst keine Kurzarbeit
- Hohe Kerosinpreise führen zu Flugstreichungen
- Geplant sind fünf Prozent weniger Flüge im Programm
KÖLN (dpa-AFX) - Die Beschäftigten der Lufthansa -Tochter Eurowings werden im Winter voraussichtlich doch nicht in die Kurzarbeit geschickt. Eine intensive Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit habe ergeben, dass die Voraussetzungen nicht im vollen Umfang erfüllt seien, erklärte ein Sprecher der Airline in Köln. Kurzarbeit sei daher für den Winterbetrieb "nach aktuellem Stand" nicht vorgesehen.
Wegen der hohen Kerosinpreise hat Eurowings im aktuellen Programm Flüge gestrichen. Dem Kostendruck fielen als Erstes die gerade erst gestarteten Verbindungen von Köln und Stuttgart nach Dubai zum Opfer. Auf den sehr langen Strecken ist der Nachteil durch den verteuerten Treibstoff besonders groß. Ab Berlin soll das arabische Drehkreuz aber weiterhin angeflogen werden.
Weitere Streichungen sollen eher einzelne Frequenzen, nicht aber ganze Strecken treffen. Insgesamt will das Unternehmen fünf Prozent seines geplanten Programms kürzen./ceb/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 7,71 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -9,28 %/+29,60 % bedeutet.
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Dass Fuel hedging bei so hohen Preisen für Kerosin nicht mehr viel bringt, bzw. im Falle von fallenden Tagespreisen sogar Verluste einbringen ist schon klar.
Grundsätzlich ist die Aktie niedrig bewertet, bei einem andere Umfeld sind durchaus 50% höhere Kurse zu rechtfertigen. LH hat strategisch ihre Positionen immer wieder verbessert. Auch die neuen Flugzeuge werden das Gewicht der Ölpreise weiter mindern. Im Cargobereich wird inzwischen gut verdient. Auch Eurowings ist zunehmend erfolgreich. Da passt schon vieles zusammen.
Man hat die Wahl draußen zu bleiben und abzuwarten oder spekulativ jetzt zu kaufen, bevor der Himmel sich öffnet. Geschmackssache. Ich bin seit Jahren drin, bleibe drin und bleibe zuversichtlich.
Ernstgemeinte Frage - finde LH aktuell sehr attraktiv bewertet.