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    Warnstreik bei Audi - scharfe Kritik am Vorstand

    KORREKTUR

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 3.000 Audi-Beschäftigte fordern höhere Löhne
    • Ott kritisiert Döllners Auftritt bei Trump scharf
    • IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn im Tarifkampf
    KORREKTUR - Warnstreik bei Audi - scharfe Kritik am Vorstand
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im 5. Absatz wurde ein Tippfehler im Familiennamen der IG-Metall-Vertrauenskörperleiterin Karola Frank berichtigt.)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei einem nächtlichen Warnstreik in Ingolstadt haben nach Angaben der IG Metall rund 3.000 Audi-Mitarbeiter höhere Löhne gefordert und gegen Einsparungen protestiert. Landesbezirksleiter Horst Ott attackierte darüber hinaus Audi-Chef Gernot Döllner für dessen Auftritt bei einem Wahlkampftermin von US-Präsident Donald Trump. "Auf diese Art Audi zu vertreten, ist armselig", sagte Ott nach Angaben eines Sprechers bei der bislang größten Kundgebung der derzeitigen Warnstreikwelle in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.

    Für heute ruft die IG Metall die Belegschaften in 41 Betrieben zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen auf. Größere Kundgebungen sind in Augsburg, Passau und Aschaffenburg geplant.

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    Audi steht wirtschaftlich unter Druck und will Kosten sparen, Döllner hatte in den USA den Bau eines neuen Werks angekündigt. In Deutschland beruft sich der Vorstand auf die sogenannte "Schlechtwetterklausel", die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Sparmaßnahmen vorsieht, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark verschlechtern. Zur Diskussion steht vor allem die mögliche Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm.

    "Eine solche Art von Führung habt ihr nicht verdient"

    "Dass Audi in den USA produzieren will, halte ich für richtig", sagte Ott - im Gegensatz zu den Konkurrenten BMW und Mercedes hat das zum VW -Konzern gehörende Unternehmen dort bislang kein eigenes Werk. "Was falsch ist, ist der Zeitpunkt." Das sei instinktlos und respektlos gegenüber den Menschen an den deutschen Standorten. "Eine solche Art von Führung habt Ihr nicht verdient", sagte der Landesbezirksleiter.

    Die IG Metall Vertrauenskörperleiterin bei Audi, Karola Frank, forderte eine "belastbare Zukunftsperspektive" für die beiden deutschen Werke in Ingolstadt und Neckarsulm und hielt dem Vorstand die sinkenden Absatzzahlen vor: "Die Führungsetage zieht die Schlechtwetterklausel, weil sie es nicht schaffen, unsere Autos zu vermarkten und zu verkaufen."

    Positionen in der Tarifrunde weit voneinander entfernt

    Bei der Tarifrunde hatten die Arbeitgeber vergangene Woche ein Angebot unter der Inflationsrate vorgelegt, das Reallohnverzicht bedeuten würde: ein zweijähriger Tarifvertrag mit einer Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts im Sommer 2027 und einer Tariferhöhung um 1,3 Prozent im Sommer 2028. "Unsere Rechnungen kommen jeden Monat, nicht erst im Sommer 2028", sagte Frank dazu. Die IG Metall fordert fünf Prozent höhere Entgelte und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 110 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

    ## Berichtigung
    - der Story ("Warnstreik bei Audi - scharfe Kritik am Vorstand"). Im

    fünften Absatz fehlte im Familiennamen der

    IG-Metall-Vertrauenskörperleiterin Karola Frank der Buchstabe F./cho/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 58,18 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,29 %/+71,92 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der VW-Vorzugsaktie bei 65 bis 70 Euro und die Sicherheit der Dividende. Diskutiert werden VWs Milliardenverlust, Audis Gewinneinbruch um 87 Prozent, hohe Produktionskosten und Konkurrenzdruck aus China. Skodas Profitabilität steht Sparplänen gegenüber. Weitere Themen sind Stellenabbau und laut einem Bericht gesenkte Schwellen für volle Managerboni trotz einer operativen Umsatzrendite von nur 3,8 Prozent.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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